Ucrânia abate 30 drones russos em 11 regiões

É o sexto ataque aéreo a Kiev desde o início do mês. Rússia atacou a capital da Ucrânia com 31 drones, mas só um não foi abatido. País vai testar mísseis balísticos intercontinentais em 2024.

A defesa aérea ucraniana e os grupos de caçadores de drones abateram 30 dos 31 drones russos detectados em 11 regiões do país no sábado, informou a Força Aérea do país. Uma série de explosões ressoou por toda a capital ucraniana, Kiev, à medida que as unidades de defesa aérea abatiam os drones russos, disseram testemunhas à Reuters.

"Este é o sexto ataque aéreo a Kiev desde o início do mês", disse Serhiy Popko, chefe da administração militar da cidade. "Esta noite, depois de três dias de ameaças balísticas, o inimigo voltou a lançar Shaheds sobre a capital. Os drones atacaram em grupos, em ondas e de diferentes direcções", disse Popko. Não se registaram vítimas nem danos importantes em Kiev.

A força aérea ucraniana afirmou que os militares russos lançaram drones Shahed de fabrico iraniano a partir de três direcções diferentes na Rússia, visando 11 regiões diferentes no centro, norte e sul do país. As Forças Armadas afirmaram no Telegram que os caças, as unidades de mísseis anti-aéreos e os grupos móveis de caçadores de drones repeliram o ataque russo.

O presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, disse que as unidades anti-aéreas entraram em acção quando enxames de drones russos atravessaram os arredores da cidade e visaram áreas próximas do centro. Segundo Klitschko, a actividade anti-aérea foi intensa no distrito de Darnytskyi, na margem oriental do rio Dnipro, e na zona histórica de Podil, na margem oposta.

Testemunhas ouvidas pela Reuters relataram fortes explosões pouco depois da meia-noite. Uma nova série de explosões durante os 45 minutos seguintes foi ouvida também nos bairros centrais de Kiev. Os alertas aéreos nocturnos em muitas regiões da Ucrânia duraram cerca de cinco horas.

Os ataques de drones russos a cidades e regiões ucranianas têm-se tornado cada vez mais frequentes. As autoridades ucranianas afirmam que a Rússia tem como alvo as infra-estruturas de electricidade e energia do país durante e antes dos meses críticos de frio do inverno. Moscovo nega ter como alvo as infra-estruturas civis da Ucrânia.

Rússia fará testes com sete mísseis balísticos intercontinentais em 2024

A Rússia planeia lançar sete mísseis balísticos intercontinentais em 2024, disse Sergei Karakayev, o comandante das Forças de Mísseis Estratégicos da Rússia, informou a agência de notícias Interfax no sábado.

A Rússia já avisou os Estados Unidos dos testes e Washington concedeu a Moscovo a mesma cortesia, disse Karakayev ao jornal oficial do exército russo, Estrela Vermelha, segundo a Interfax. A Rússia e os Estados Unidos possuem os maiores arsenais nucleares do mundo.