Ainda em casa provisória, TUP celebra 75 anos e continua a fazer da memória uma arma

Teatro Universitário do Porto sobrevive com poucos apoios e uma casa precária onde o arquivo se deteriora. Uma comunidade unida que projecta o futuro com um mote de memória: “Lembrar sempre.”

No último aniversário redondo do Teatro Universitário do Porto (TUP), acalentavam-se esperanças de uma mudança de casa. A morada era o número 289 da Rua dos Bragas há coisa de ano e meio, depois de o antigo colégio Almeida Garrett, onde estavam instalados, ser vendido para se transformar num hotel de luxo. De mês a mês, e de ano a ano, a morada temporária do TUP foi-se tornando definitiva. Esta semana, a companhia celebrou os seus 75 anos de actividade nesse mesmo tecto – com os mesmos problemas e reivindicações. Mas já com tímidas esperanças.