As ordens, sr. Presidente

As interferências políticas do Presidente da República em tempos recentes têm sido manifestamente desastrosas. As mais recentes, o vetar as alterações dos estatutos das ordens, foram especialmente perniciosas. Todas as ordens (eu integro a dos médicos desde 1967) são instituições extremamente conservadoras, focadas na defesa dos interesses de alguns dos seus membros e incapazes de se reformar a partir de dentro. O que os políticos propõem é apenas um pequeno passo nas reformas necessárias no interesse dos cidadãos. Será que o filho do sr. Presidente (que também integra a minha ordem) enviou outro email? Sr. Presidente, por favor confine-se às selfies com os seus admiradores e deixe os governantes governar.

José Ponte, Londres

A nuvem na felicidade de Marcelo

O dia 8 de Dezembro poderia ter sido o dia mais feliz do actual mandato de Marcelo, Presidente da República. Publicado o decreto de demissão do Governo PS, de maioria absoluta e cuja vigência ultrapassaria a duração do seu próprio mandato presidencial, nunca Marcelo pensou ver-se livre tão cedo de António Costa, com a ajuda preciosa da procuradora-geral da República, e assim tornar eventualmente possível, ainda, dar posse a um Governo liderado pelo partido do seu coração. Mas eis que, dias antes de tão ansiado momento, uma nuvem escura vinda do Brasil se aproxima e desaba sobre Marcelo, pai do dr. Nuno, mas que por dever de ofício é também o Presidente de todos os portugueses.

Foi-se a festa, a popularidade deu um tombo, tantas selfies deitadas ao lixo, e uma incontida necessidade de justificação que em nada melhora a situação. Passado um mês, António Costa continua sem saber de que é acusado e os portugueses ficaram sem Governo. É tão fácil atirar para cima do povo a responsabilidade da decisão que resolverá a da dissolução da Assembleia da República, que nunca deveria ter ocorrido.

Ana Maria S. Silva, Lisboa

Voltando ao crime público

Têm os detentores de cargos públicos todo o direito à defesa das decisões que tomam. Sejam Presidentes, primeiros-ministros ou procuradores-gerais. Mas quando a procuradora-geral da República afirma a sua indignação pelo que designa como “ataques” à instituição que dirige, esquece-se do aspecto mais negativo que mancha a justiça portuguesa nas últimas décadas: as constantes fugas de informação selectivas que o Ministério Público utiliza como apoio à acusação. Pergunto à sra. procuradora-geral da República se esta actividade não é crime público. Se o é, e uma vez que tem ocorrido com enorme frequência, à vista de todos, por que razão o Ministério Público não investe toda a sua capacidade e competência para desmascara os culpados e levá-los a julgamento? Por se ter tornado o maior factor de desprestígio do sistema de justiça em Portugal, a investigação séria e implacável deste crime é o maior contributo que a sra. procuradora-geral da República pode dar à afirmação da credibilidade absolutamente imprescindível do Ministério Público.

Luis Taylor, Porto

A democracia em perigo?

Estamos a assistir a uma luta fratricida entre políticos portugueses que mais parece uma vendetta entre gangsters e mafiosos. Um primeiro-ministro que acusa um Presidente da República por não ter recusado o seu pedido de demissão. Putativos secretários-gerais de um partido que atacam, a torto e a direito, os seus adversários. Greves e mais greves, manifestações de rua, descontentamentos generalizados na saúde e ensino público. No meio deste descontentamento, o folclore dos ataques partidários. E onde fica o povo que subsidia essas guerras intestinas?

Duarte Dias da Silva, Foz do Arelho