Melhores de 2023: as escolhas do Ípsilon

Eis-nos chegados àquela altura do ano: é tempo de balanço no Ípsilon. Este ano, voltamos às listas colectivas. Os nossos jornalistas e críticos elegem o que de melhor viram, leram e ouviram em 2023, na música, no cinema, na televisão, na literatura, nas exposições, no teatro e na dança.

O nosso balanço está aqui. A edição em papel está nas bancas e aqui, em versão PDF.

É um exercício sempre discutível (e que bom é discutir sobre arte), mas essencial numa altura em que a tecnologia nos atomiza e polariza. Fazer listas é encontrar uma ordem no caos, caminhos colectivos. Esta é a nossa afirmação do humano no ano em que se falou tanto de máquinas, em particular da chamada inteligência artificial. Estes discos, filmes e livros, estas séries, peças e exposições provocaram-nos, fizeram-nos pensar, rasgaram o contínuo da previsibilidade. "O propósito da arte é revelar as questões que foram escondidas pelas respostas", escreveu James Baldwin. O ChatGPT só navega nas respostas.

Como diz Irene Vallejo ao Ípsilon, numa reflexão integrada neste balanço de 2023, as listas de "melhores", um exercício que remonta à Antiguidade, "são uma tentativa, falhada e provisória, de nos relacionarmos com o caos que não conseguimos abarcar". São, dizemos nós, uma forma de sublinhar o papel do artista: "iluminar a escuridão", esculpir ordem a partir da "desordem da vida", "fazer do mundo um lugar mais humano", voltando a Baldwin. Mesmo se esse mundo for partilhado com as máquinas.

Além das listas, os nossos jornalistas e críticos reflectem sobre o ano:

– Música: o passado reencontrado

– Literatura: a grande arte da tradução e a humana e inimitável conversa entre inconsciente e linguagem

– Cinema: 2023 foi um ano que não nos condenou a 2023

– A televisão foi para rir ou para chorar?

– Exposições: sinais de vitalidade num ano de ameaças

– Dança e teatro: estar perto, ir mais longe

Jonathan Simons, da editora offline Analog Sea, procura responder a uma pergunta: o que nos torna humanos? E o músico João Branco Kyron diz que a imprevisibilidade do criador humano pode ser o bem-vindo glitch no sistema.

Nastassja Martin foi atacada por um urso. Acreditar nas Feras conta a história

O novo Dias Perfeitos de Wim Wenders e Anselm, que se estreia em Janeiro

