Na frente, tudo diferente ou tudo na mesma

É uma daquelas jornadas em que quem gosta de futebol não se poderá queixar. A I Liga reserva uma série de duelos que prometem aquecer bastante o clima do futebol nacional com os quatro primeiros a jogarem entre si e ainda um embate entre velhos rivais (Boavista-Vitória).

Na segunda-feira, Alvalade recebe o clássico entre Sporting e FC Porto. Um jogo em que ambos os intervenientes já saberão o que terá acontecido, na véspera, no outro jogo grande da 14.ª ronda, que vai opor o Sp. Braga ao Benfica, respectivamente quarto e terceiro classificados. O que resultar destes dois jogos pode vir a mudar (ou não) a actual hierarquia no topo da tabela até ao Natal.

Isto porque, no próximo fim-de-semana há paragem nos jogos da I Liga, regressando a Taça da Liga, com o Benfica a ser o primeiro a entrar em acção, quinta-feira, frente ao AVS, na que será a última jornada da fase de grupos da competição – o Sp. Braga defronta sexta-feira o Nacional e, no sábado, Sporting e o já eliminado FC Porto jogam contra, respectivamente, Tondela e Leixões.

Aqui encontra o calendário completo e o horário das transmissões televisivas da jornada deste fim-de-semana da I Liga e aqui a mesma informação para a II Liga.

Nos principais campeonatos europeus há duas partidas a sobressaírem, ambas no domingo. Em Inglaterra, Liverpool e Manchester United realizam um duelo já tantas vezes realizado no futebol inglês. Na Alemanha, o interesse está no embate entre o Bayern Munique e o Estugarda, segundo e terceiro, respectivamente.

Sem provas europeias no horizonte, pelo menos até ao próximo ano, segunda-feira será, contudo, um dia importante para FC Porto, Sporting, Benfica e Sp. Braga. Isto porque será nesse dia, durante a manhã/hora de almoço que, em Nyon, se vai realizar o sorteio dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões (com a presença dos "dragões"), bem como do play-off da fase a eliminar da Liga Europa (com a participação de "leões", "águias" e arsenalistas).

No futebol feminino, é o Benfica que, na quinta-feira, tem uma jornada decisiva em Frankfurt, frente ao Eintracht, para a Liga dos Campeões, depois da vitória pela margem mínima na anterior ronda.

No futsal é a selecção portuguesa que está em acção por estes dias, na tentativa de assegurar a qualificação para a fase final do Campeonato do Mundo, onde poderá defender o seu título. Nesta sexta-feira, o carimbo no passaporte pode já ser colocado em caso de triunfo sobre a Finlândia. E, na quarta-feira, a selecção nacional encerra a fase de apuramento na Geórgia.

Nas modalidades de pavilhão, quarta-feira o Benfica compete na Liga dos Campeões de basquetebol frente aos israelitas do Hapoel, e na de voleibol no terreno dos italianos do Piacenza.

