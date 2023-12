Navalny estará mesmo a ser transferido para outra prisão na Rússia

Alexei Navalny foi transferido para outra prisão de alta segurança na Rússia e a sua chegada ao novo local de detenção será revelada de acordo com a legislação em vigor, revelou esta sexta-feira o site noticioso de língua russa Sota.vision, citando o serviço prisional da província de Vladimir, a Leste de Moscovo, onde está localizada a IK-6, a colónia penal onde o opositor político russo se encontrava desde meados do ano passado.

Os amigos, familiares e representantes de Navalny não têm notícias suas há quase dez dias e já desconfiavam que as autoridades russas se estivessem a preparar para o transferir para uma outra prisão, de “regime especial”, o nível mais severo do sistema prisional da Federação Russa, uma vez que o activista foi condenado no Verão a mais 19 anos de prisão. Continuam, no entanto, sem saber o seu paradeiro.

“Não sabemos para onde o levaram. Os seus advogados não vêem Alexei desde o dia 6 de Dezembro”, afirmou Kira Iarmish, porta-voz de Navalny, nas redes sociais.

Segundo o Sota.vision – cujo fundador e director, Aleksei Obukhov, foi considerado “agente estrangeiro” pelas autoridades russas – que cobre temas relacionados com tribunais e processos judiciais, representantes do serviço penitenciário de Vladimir leram uma nota relativa a Navalny durante uma audiência num tribunal realizada esta sexta-feira.

“Alexei Navalny deixou a Instituição Penitenciária Federal IK-6 na região de Vladimir para um estabelecimento correccional localizado fora da região de Vladimir, de acordo com a decisão do tribunal da cidade de Moscovo de 4 de Agosto de 2023”, dizia a nota lida no tribunal.

O local ou a data de chegada não foram revelados – a nota apenas dizia que tudo iria ser feito ao abrigo da lei. O processo de transferência de prisioneiros pelo vasto território russo costuma demorar vários dias, sendo feito, na maioria dos casos, através de comboio.

Alexei Navalny foi detido em 2021, depois de regressar à Rússia na sequência de um envenenamento com Novichok, uma arma química altamente tóxica, fabricada nas décadas de 70 e 80, na União Soviética.

Condenado por vários crimes, como fraude, apoio a uma “rede extremista” ou violação de liberdade condicional, o opositor político e os seus aliados garantem, no entanto, que é alvo de “perseguição” com “motivações políticas” coordenada pelo Kremlin. No total, Navalny terá de cumprir quase 30 anos de prisão.

Estados Unidos e União Europeia já demonstraram preocupação com o “desaparecimento” de Navalny e insistiram com a Federação Russa que é necessário salvaguardar a sua segurança e estado de saúde e proceder para a sua libertação.

O Kremlin disse, por sua vez, que não se mete em assuntos que são da competência dos tribunais e acusou Washington e Bruxelas de “interferência inaceitável”.