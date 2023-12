“Há uma Europa antes e depois da guerra na Ucrânia”

Volodymyr Zelensky esteve num verdadeiro périplo que o levou desde a Argentina até Oslo, na Noruega. O objectivo é o mesmo: garantir que o apoio para a guerra contra a Rússia não esmoreça. Mas foi, sem dúvida, o encontro com Biden o mais marcante. Até porque os EUA continuam a ser o principal aliado de Kiev contra a invasão que faz dois anos em Fevereiro.

Biden reforçou a ideia de que esta guerra não é só da Ucrânia e disse que vai continuar a ajudar na defesa contra Moscovo. Por seu lado, Zelensky disse que, ao mesmo tempo que há um impasse nos EUA e na Europa, Putin continua a coleccionar aliados, que vão desde a Coreia do Norte até ao Hamas.

E se as divisões marcam a guerra na Ucrânia, o conflito no Médio Oriente tem também colocado as acções da ONU no olho do furacão. Os EUA vetaram o pedido de cessar-fogo do Conselho de Segurança na ONU, o que provocou uma reacção de incompreensão por parte dos Estados árabes. Para onde caminha o conflito entre Israel e o Hamas?

Siga o podcast Diplomatas e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.