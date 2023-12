Os juros pararam, mas o efeito negativo na economia continuará a ser sentido

Banco de Portugal voltou a rever em baixa as suas previsões de crescimento para a economia portuguesa em 2024 e o principal motivo está no impacto da política monetária mais restritiva.

O Banco Central Europeu, tudo o indica, já parou de subir as taxas de juro e a expectativa é mesmo a de que, no próximo ano, já possa haver descidas. Mas é precisamente em 2024 que o efeito negativo do aperto financeiro vindo de Frankfurt se irá reflectir de forma mais clara num crescimento modesto da economia portuguesa, projecta o Banco de Portugal, que está a apontar agora, por causa das taxas de juro altas, para um crescimento mais fraco, tanto do consumo privado como do investimento, do que antes tinha previsto.