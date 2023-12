Da música ao cinema: o melhor que 2023 nos trouxe na cultura

Neste P24, conversamos com o editor do Ípsilon, Pedro Rios.

2023 foi o ano em que a inteligência artificial entrou nas conversas e nas notícias. E enquanto textos, imagens e sons eram gerados por algoritmos, os humanos continuaram a fazer algo que (ainda) os distingue: filmes, canções, esculturas. Resumindo, continuaram a fazer arte.

A edição do Ípsilon desta sexta-feira é uma celebração do que os humanos andaram a fazer em 2023. Neste P24, conversamos com Pedro Rios, editor do Ípsilon, sobre as escolhas deste ano.

