Manuela Veloso: “O problema é aquilo que as pessoas fazem com a tecnologia”

A inteligência artificial funciona melhor – e beneficia mais pessoas – em países onde há liberdade para investigar, criticar e discutir. Nestes cenários, a tecnologia tem o potencial de se tornar uma “linguagem comum”, compreendida por todos. Esta é uma convicção que Manuela Veloso abraça. A cientista portuguesa que é uma referência mundial na área da robótica colaborativa e inteligência artificial (IA) chegou à universidade no rescaldo da revolução do 25 de Abril e viu de perto o aumento de oportunidades e do investimento da educação em Portugal. “Tudo isso foi possível devido à democracia”, salienta ao PÚBLICO, no dia em que é homenageada com um doutoramento honoris causa pelo Instituto Universitário de Lisboa – Iscte.

