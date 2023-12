Operação da PSP no Natal e Ano Novo arranca na sexta-feira

A PSP vai reforçar a partir de sexta-feira e até 2 de Janeiro o policiamento e a fiscalização no âmbito da Operação Polícia Sempre Presente: Festas em Segurança 2023-2024, informou esta sexta-feira aquela força de segurança.

Em comunicado, a PSP refere que a operação, que vai decorrer no período de Natal e Ano Novo e tem como lema "celebre connosco em segurança", assenta em quatro eixos principais: visibilidade policial, o policiamento de proximidade, a segurança rodoviária e a segurança na posse e utilização de artigos pirotécnicos.

A PSP indica que vai apostar na visibilidade nas zonas de maior afluência de pessoas, nomeadamente zonas históricas e comerciais, terminais de transportes públicos, zonas turísticas e zonas de diversão nocturna.

Na nota, a PSP lembra que decorre até dia 21 de Dezembro, inclusive, a Operação Montra Segura, que visa reforçar a visibilidade e policiamento de proximidade nas zonas comerciais, especialmente nas ruas que possuem o designado "comércio tradicional", reforçando o sentimento de segurança de comerciantes e compradores.

Neste período das festas, a PSP vai também disponibilizar a vigilância a residências particulares, à semelhança do que é feito aquando do programa Verão Seguro.

Quanto à segurança rodoviária, a PSP irá realizar operações de visibilidade preventiva a par da fiscalização, com especial incidência nas principais causas da sinistralidade: excesso de velocidade, condução sob o efeito ao álcool e/ou substâncias psicotrópicas, uso do telemóvel durante a condução e não utilização (ou utilização incorrecta) do cinto de segurança e sistemas de retenção (cadeirinhas).

A PSP adianta ainda que na semana que antecede o Natal, a fiscalização vai realizar-se, não só nos grandes centros urbanos, mas também nos acessos aos principais eixos rodoviários interurbanos, acompanhando as tradicionais deslocações para reunião familiar.

Na terça-feira, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) lançou a campanha O melhor presente é estar presente para apelar a todos os que circulam nas estradas e ruas que o façam em segurança.

O presidente da ANSR explicou que as campanhas de Natal e Ano Novo deste ano "são mais duras do que o costume ao representarem uma outra face dos acidentes rodoviários que são uma face que normalmente está oculta a todos, que é o socorro e o que se passa nos hospitais portugueses".

A Operação de Natal e Ano Novo da PSP e GNR vai começar na sexta-feira e prolonga-se até 02 de Janeiro de 2024, existindo dois períodos considerados mais críticos devido ao presumível aumento do tráfego rodoviário, designadamente entre 22 e 26 de Dezembro e 29 de Dezembro e 2 de Janeiro.