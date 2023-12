Ex-director clínico do Santa Maria nega ter sofrido pressão política para tratar as gémeas luso-brasileiras

O ex-director clínico do Hospital de Santa Maria, Luís Pinheiro, nega ter tido qualquer contacto com algum responsável político no âmbito do tratamento administrado às gémeas luso-brasileiras com o Zolgensma. “O processo de decisão clínica não é sujeito a influências que não sejam as razões clínicas subjacentes a essa mesma decisão”, asseverou, em entrevista esta noite à RTP3, negando categoricamente ter tido qualquer contacto com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa ou com o seu filho, Nuno Rebelo de Sousa.

