Montenegro pede aos deputados que se inspirem: “É altura de o PS se ir embora”

Nas vésperas de uma pausa festiva, o líder do PSD foi pedir aos deputados do partido para se “reabastecerem de energia” e se “inspirarem” para as semanas mais intensas de pré-campanha eleitoral. No jantar de Natal da bancada social-democrata, onde recebeu uma obra sobre os primeiros-ministros de Portugal entre 1820 e 2020, também para se inspirar como foi sugerido por Joaquim Miranda Sarmento, Luís Montenegro atacou a política da educação prosseguida pela já extinta "geringonça": PS, PCP e BE.

Antecipando já a campanha do PS – que só este fim-de-semana vai eleger novo secretário-geral – o líder social-democrata instou os deputados e outros dirigentes presentes a “confrontar cada pessoa, cada eleitor” com a mudança de opinião dos socialistas “só porque o primeiro-ministro se demitiu”, sobre se “este projecto político tem alguma credibilidade”. “No caso do PS não é o ‘agora é que é’. É altura de ir embora", defendeu.

No discurso ao jantar, que decorreu num espaço de refeitório no Parlamento e com uma ementa que incluiu carne assada, o prato típico das campanhas, Luís Montenegro projectou o "fim de um ciclo político" que começou com “um casamento de conveniência, mas que se transformou num casamento de convicção e de amor”, uma "geringonça" “com papel”, depois um “casamento de boca” e que agora “é uma espécie de amor envergonhado" – "não há amor, mas há a política.”

O exemplo de uma má política da "geringonça" em que se centrou foi a educação, um tema que considerou “secundarizado” nas notícias nos últimos dias, a propósito da divulgação do mais recente relatório PISA. O líder do PSD responsabilizou os “socialistas, comunistas e bloquistas pela maior adesão à escola privada da história democrática”. “Até mesmo as pessoas que são de esquerda não podem rever-se neste partido socialista nem [neste] partido comunista. A educação é a maior prova de que os socialistas, comunistas e bloquistas não honram a esquerda”, disse, depois de ter engrossado a voz para dizer a palavra “esquerda” como “eles dizem a [palavra] direita”.

Reclamando ter apresentado propostas em muitas áreas nos seus 16 meses de liderança, Montenegro admitiu que o trabalho feito não está isento de críticas – “não fizemos tudo bem” –, mas voltou a afirmar a intenção de apresentar um “projecto abrangente”, com pessoas "qualificadas" que "não são de esquerda nem de direita".

“Sim, nós vamos a estas eleições, com a nossa história, com o nosso trabalho e com o contributo de independentes, alguns não estão na política activa”, disse, voltando a não revelar nomes.

Perante um grupo parlamentar que deverá ser alvo de renovação, já que as listas foram feitas pela anterior liderança de Rui Rio, o líder social-democrata colocou pressão nos deputados. “Não tenham dúvidas: o país está de olhos postos em nós, aproveitem as próximas semanas para reabastecerem a energia que precisamos”, desafiou, despedindo-se com um “inspirem-se” e um “até sempre”.