ANA

Sim, é da Aeroportos e Navegação Aérea que quero falar, motivado pela primeira página do PÚBLICO de ontem, onde está estampado aquilo que todos sabíamos antes da privatização da empresa. Este é o exemplo paradigmático da ideologia, neste caso de direita, a sobrepor-se ao bom senso do pai de família. Num negócio ruinoso para a coisa pública que só poderá ser revertido, pasme-se, daqui a quarenta anos! Com a agravante de estar agora, a ANA, em posição de influenciar de forma relevante a decisão da localização do novo aeroporto, como temos visto nas notícias. Um total descalabro ideológico. Ideologias adoptadas por partidos que estão aí prontos para o assalto ao poder. E o que vem aí? A CGD, rentável agora, mas na qual os contribuintes já meteram milhões?

José Pombal, Vila Nova de Gaia

Sobre o futuro

Daqui a meia dúzia de meses, quem se vai lembrar desta história das gémeas luso-brasileiras? Quem ainda se lembra das trapalhadas de há uns meses no Ministério das Infra-Estruturas? Daqui a um ano, quem se lembrará do caso de Alexandra Reis e do expedito despedimento de Christine Ourmières (para lá daqueles que considerem ser sócios ou assalariados do Estado português)? Todos estes casos e casinhos de desgoverno, e respectiva cultura subjacente, contribuem certamente para o marcar passo em que nos enterramos, mas talvez não devessem ser o mais importante tema da actualidade.

Durante vários anos, para não dizer para toda a vida, os jovens cuja educação se degrada suportarão um passivo para si e para o país. A recente avaliação PISA veio demonstrar como estamos assustadoramente a andar para trás. Obviamente que, se fosse para a frente, o mérito seria todo do Governo; como é para trás, o ministro não sabe e palpita-me que não vai chegar a querer saber. Não vale a pena olhar para tudo o que aconteceu no passado recente e tentar tirar conclusões? Especular sobre redução das exigências, abolição de exames, facilitismo de toda a ordem, falta de meios durante os longos confinamentos, longas greves e falta de docentes, sobre isso podemos especular. Mas, sobre o futuro do país, numa das suas componentes mais fundamentais, a coisa não deveria ficar pelas especulações.

Carlos J.F. Sampaio, Esposende

Actualização das pensões

A Portaria n.º 424/2023, do passado dia 11, dispõe que, exceptuando particulares situações, as pensões são, em 2024, aumentadas, em 6% as de montante até 1018,52 euros, em 5,65% as de valor entre 1018,52 e 3055,56 euros e em 5% as de montante superior a 3055,56 euros, não havendo actualização nas de valor superior a 6111,12 euros. Determina, também e compreensivelmente, que da aplicação da percentagem de 5,65% não pode resultar um aumento inferior a 61,11 euros (valor correspondente à evolução da pensão mais elevada do escalão anterior: 1018,52x6%) e da de 5% um aumento inferior a 172,64 euros (3055,56x5,65%).

O diploma, ainda, seguindo o já verificado em actualizações anteriores, qual "chapa", repete uma deslocada anedota e mantém a grave omissão de uma justificada e imprescindível definição. Anedota, por salvaguardar que da aplicação da taxa de 6% sobre as pensões de montante entre 301,41 e 1018,52 euros não pode resultar um (impossível) aumento inferior a 18,08 euros. Omissão, por não dispor, havendo uma absoluta ausência de aumento das pensões superiores a 6111,12 euros, que o valor da actualização das pensões de valor superior a 5820,11 e inferior a 6111,12 euros é o necessário para a pensão atingir este último valor. Caso a intenção seja, de facto, actualizar em 5% todas as pensões de valor nominal até 6111,12 euros, então falta acrescentar, corrigindo, que as pensões de valor entre 6111,12 e 6416,67 euros são actualizadas para 6416,68 euros.

Será mesmo utopia esperar-se que, desta vez, seja suprimida a indefinição, mesmo continuando a repetir a anedota?

Eduardo Mendes Fonseca, Lisboa

Hungria veta Ucrânia

Todos sabemos que o primeiro-ministro da Hungria é de extrema-direita. A UE convive bem com isso. Todos sabemos que o agora Presidente da Argentina é de extrema-direita. E o que têm em comum Hungria, Argentina e Ucrânia? Muito. A Ucrânia quer a todo o custo ser mais um membro da UE. A Ucrânia está em guerra, dependente de armamento e munições da UE e dos EUA. Estes, pela pressão do partido de Trump, estão a diminuir o fornecimento a Kiev. A Hungria é contra a adesão da Ucrânia à UE. A Hungria é de extrema-direita. A Ucrânia, independentemente da guerra, não é um país totalmente democrático. A Argentina acaba de dar posse a um Presidente, eleito, de extrema-direita. Estiveram na tomada de posse do Presidente argentino, lado a lado, bem visíveis, o primeiro-ministro da Hungria e o Presidente da Ucrânia. A UE traçou o apoio incondicional à Ucrânia. A Hungria é contra. A Hungria é liderada pela extrema-direita, a Argentina também, o que faz Zelensky voluntariamente entre estes dois?

Augusto Küttner de Magalhães, Porto