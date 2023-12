Criança britânica desaparecida há seis anos encontrada em França

Um adolescente britânico desaparecido desde 2017 foi encontrado esta semana em França, vivo e bem de saúde.

Alex Batty, hoje com 17 anos, apresentou-se esta quarta-feira na esquadra da polícia de Revel, perto de Toulouse, e a sua identidade já foi confirmada pelas autoridades francesas, segundo avança o jornal de Toulouse La Dépêche. A mesma informação foi adiantada pelo Mirror, Mail online e pelo jornal The Connexion.

Alex desapareceu quando tinha 11 anos, em Marbella, Espanha, onde passava férias com a mãe e o avô, embora a sua tutora legal fosse a avó, já divorciada. A mãe tinha perdido a guarda de Alex e devia ter regressado com o menino a casa, nos arredores de Manchester, no Reino Unido, duas semanas depois da viagem. Nenhum dos três dava notícias desde Setembro de 2017.

Os serviços sociais franceses estão a acompanhar o adolescente, que aguarda a chegada da família vinda do Reino Unido.