Congresso dos EUA aprova Orçamento militar para 2024

O Congresso dos Estados Unidos aprovou, nesta quinta-feira, o Orçamento de Defesa norte-americano para 2024, uma proposta de 886 mil milhões de dólares (820 mil milhões de euros) que estava bloqueada há alguns meses por exigências da ala mais radical do Partido Republicano.

Não se trata do pacote extraordinário de apoio à Ucrânia e a Israel que a Administração Biden pediu ao Congresso em Setembro, e que continua bloqueado devido a divergências entre o Partido Democrata e o Partido Republicano sobre as políticas de imigração na fronteira com o México.

Ao contrário do Orçamento que foi aprovado nesta quinta-feira pela Câmara dos Representantes — e que já tinha sido aprovado pelo Senado, faltando apenas a promulgação garantida do Presidente Biden —, a nova proposta de financiamento do Exército ucraniano corre o risco de não ser aprovada nos próximos tempos, mesmo depois de a Casa Branca ter alertado, no início de Dezembro, que as verbas ainda disponíveis acabam no fim do ano.

Apesar da oposição de muitos congressistas republicanos à renovação do apoio à Ucrânia, a proposta de Orçamento anual — aprovada com os votos de muitos dos mesmos republicanos — prevê a extensão, até 2027, do mecanismo através do qual a Casa Branca tem canalizado fundos para o Exército ucraniano.

O Orçamento militar anual dos EUA, que até há poucos anos era aprovado sem grande contestação nos dois grande partidos norte-americanos — receosos de serem responsabilizados politicamente por interrupções no pagamento dos salários aos soldados, por exemplo —, foi atirado, no último Verão, para o centro das guerras culturais que têm marcado a política norte-americana na última década.

Encorajados pela curta maioria do seu partido na Câmara dos Representantes, um grupo de congressistas republicanos muito populares na extrema-direita — como Marjorie Taylor Greene, da Georgia; Matt Gaetz, da Florida; e Chip Roy, do Texas — exigiram a inclusão, na proposta para 2024, de um conjunto de medidas do agrado de um eleitorado ultraconservador e que se queixa da crescente influência do "wokismo" na sociedade norte-americana.

Para darem o seu "sim" ao Orçamento de 2024, estes republicanos exigiam, por exemplo, que o Pentágono revertesse uma medida aprovada em 2022 pela Administração Biden na sequência de uma decisão do Supremo Tribunal dos EUA que pôs fim ao direito ao aborto no país.

A medida em causa consiste num apoio financeiro do Pentágono a soldados norte-americanos que queiram ter acesso a um aborto em condições de segurança, mas que estejam a cumprir serviço em estados onde esse direito é negado por lei.

Se esta e outras medidas semelhantes — principalmente as que dizem respeito a políticas que promovam a inclusão da comunidade LGBTQI+ — não fossem revertidas pela Administração Biden, os republicanos da ala mais radical ameaçavam bloquear a aprovação do Orçamento militar para 2024.

Esse bloqueio foi desfeito nesta quinta-feira, depois de os congressistas radicais terem ficado sozinhos na sua bancada, com uma maioria de republicanos a votar a favor da proposta final (310-118). Na quarta-feira, a proposta foi aprovada no Senado com 87 votos a favor e 13 contra.

"É preciso um compromisso para aprovar legislação numa governação dividida", disse o congressista republicano Mike Rogers, do Alabama, referindo-se ao facto de as duas câmaras do Congresso terem maiorias de diferentes partidos, e de o Presidente ser do Partido Democrata.