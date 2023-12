Passeios em família com as férias de Natal à vista

Do Castelo Mágico aos Galeões do Sado, passando pelos circos nos coliseus, a magia do Impossível ao Vivo, carrosséis, oficinas e outras danças.

PASSEIOS

Castelo Mágico

1 a 31 de Dezembro

No Castelo de Montemor-o-Velho, há Uma viagem ao sonho de Natal!

O carimbo não engana: à espera de miúdos e graúdos estão espectáculos, insufláveis, neve, pista de gelo, exposições, arborismo, Ice Tubing, carrosséis, slide, pinturas faciais, um Baloiço Mágico, passeios equestres, um mercadinho e a habitual Casa do Pai Natal. A escalada, o Globo de Neve e a zona Arcade são algumas das novidades desta sexta edição do parque temático que alinha ainda a Nico Magic Run & Party, uma corrida-caminhada de três quilómetros pelo centro histórico da vila que termina no castelo com uma festa e DJs (sábado, dia 16, a partir das 19h30, 7,50€).

As portas estão abertas de quinta a domingo e feriados, das 10h às 19h (vésperas de Natal e Ano Novo, até às 16h; dias 25 e 28 de Dezembro encerrado). Os bilhetes custam 6€ (5€ dos três aos 12 anos e seniores, grátis até aos dois anos). Mais informações aqui.

Galeões do Sado

1 a 21 de Dezembro

O Pinto Luísa torna a fazer-se ao rio, naquela que já começa a ser uma tradição da época: navegar pelo Sado, a bordo do velho galeão, com uma bebida quente numa mão, um bolo ou biscoito na outra e a vista posta na iluminação natalícia que por estes dias enfeita Alcácer do Sal – sem esquecer a música que embala o barco.

Promovidos pela autarquia, os passeios acontecem ao final da tarde (a partir das 18h) e duram cerca de uma hora. Depois de escolherem a sessão (consultar datas e horários em www.cm-alcacerdosal.pt), os marinheiros de água doce devem inscrever-se, presencialmente no Posto de Turismo ou pelo e-mail turismoalcacer@m-alcacerdosal.pt. A viagem custa 6,10€ (2,50€ para crianças dos seis aos 12 anos).

Foto Galeões do Sado CM ALCACER DO SAL

CIRCO

Circos de Natal

1 de Dezembro a 7 de Janeiro

Já fazem parte dos álbuns de família de várias gerações e este ano não será excepção. A tradição natalícia de ir ao circo torna a cumprir-se nos coliseus de Lisboa e do Porto.

Para a missão de encantar e de pôr o espectador, miúdo e graúdo, a explorar novos mundos sem sair da cadeira contribuem palhaços, acrobatas, malabaristas, trapezistas, ilusionistas e muitos outros animadores, sem esquecer a banda sonora à medida da cartola.

Na sala lisboeta, a magia está por conta da Companhia Internacional de Circo, com sessões até 26 de Dezembro e bilhetes de 20€ a 30€.

À arena da Invicta sobe uma “viagem onírica de homenagem à memória, através do amor de um neto pelo seu avô”, detalha a sinopse. Escrita por Gonçalo M. Tavares – que aqui se estreia nas linhas do “circo memorável” –, encenada por Nuno Cardoso e dirigida por Luís de Matos, esta edição propõe-se a desvendar o que esta arte tem de “mais fantástico” (hologramas incluídos). Está em cena de 15 de Dezembro a 7 de Janeiro, com preços entre os 9€ e os 20€.

Roda-Viva (A Menina e o Círculo)

6 a 17 de Dezembro

Circo, dança, desenho e música equilibram-se no espectáculo de Cláudia Nóvoa, que convida crianças a partir dos três anos e famílias a embarcar numa “viagem pelo território dos sonhos e da imaginação”.

No centro desta Roda-Viva está Carolina, uma coleccionadora de sonhos que se dedica a caçar e a guardar o que a vida tem de mais bonito e importante. A interpretação está por conta de Carolina Vasconcelos, Rachel Caiano e Sílvio Rosado.

Sábado e domingo, às 11h30 e 16h30, no Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa), com bilhetes a 3€ (criança) e 7€ (adulto).

TEATRO

Como um Carrossel

16 de Dezembro

Em cena está uma menina que vai crescendo e, entre sonhos, inquietações e muitas histórias imaginadas, vai questionando e explorando a sua relação com o mundo. Um espectáculo do Teatro de Marionetas do Porto, apresentado como uma “caminhada pela vida entre a alegria e a tristeza, o medo e a esperança”.

Para ver no Teatro de Vila Real, sábado, às 16h, com bilhetes a 3€.

Foto Como um Carrossel DR

O Quebra-Nozes

18 de Dezembro a 2 de Janeiro

O grupo de teatro infantil Animarte lança-se ao clássico do bailado, composto por Tchaikovsky com base no conto O Quebra-Nozes e o Rei dos Ratos, escrito por E. T. A. Hoffman.

Neste sonho de Natal adaptado ao teatro e transformado no Reino dos Doces, entram criaturas como a Fada do Açúcar, a Rainha do Chá da China, o Rei do Chocolate de Espanha ou as fadas Chonés.

Com encenação de Sofia Espírito Santo, sobe ao palco da Sala 2 do Cinema São Jorge (Lisboa), nos dias 18, 19, 28 e 29 de Dezembro, às 16h; 22 de Dezembro, às 21h; e 2 de Janeiro, às 16h. A entrada custa 7,50€.

DANÇA

Cinderela

16 e 17 de Dezembro

A Companhia de Dança do Algarve apresenta a sua versão da história de Cinderela. O bailado clássico que Sergei Prokofiev compôs inspirado no conto de fadas A Gata Borralheira de Charles Perrault é aqui interpretado segundo a coreografia de Eliana Carvalho, Evgeniy Belyaev e Natalya Abramova.

No Teatro das Figuras (Faro), sábado, às 21h, e domingo, às 16h, com bilhetes a 12,50€.

MUSICAL

Peter Pan - O Musical

17 de Dezembro

As aventuras do menino que não queria crescer, de Wendy e seus irmãos, da fada Sininho, do vil Capitão Gancho e da fantástica Terra do Nunca são contadas na forma de um musical. Fiel à história escrita por J. M. Barrie, esta produção da Vivonstage inclui projecções de vídeo e muita acção em voo.

Domingo, às 11h, no Teatro Sá da Bandeira do Porto (10€ a 15€).

ENCONTROS

Entrelinhas

16 de Dezembro

Um dia para unir a comunidade com “as linhas da memória, dos eléctricos, das gerações e do crochet”. É esta a proposta do programa que faz do Museu do Carro Eléctrico do Porto um ponto de encontro intergeracional.

Organizada pelo museu em conjunto com a Associação de Moradores de Massarelos, a primeira edição do evento desfia-se entre marionetas, música, ilusionismo, dança, estórias e o IV Encontro de Crocheteiras.

Sábado, das 14h às 18h, com entrada gratuita (algumas das actividades estão sujeitas a inscrição através de servicoeducativo.mce@stcp.pt).

MAGIA

Impossível ao Vivo

14 a 17 de Dezembro

Luís de Matos, o mais conhecido e premiado dos ilusionistas portugueses, leva a palco mais uma viagem ao mundo “onde o impossível se converte em realidade e os limites da imaginação são desafiados a cada instante”, assim atesta o comunicado.

Para a missão, convidou quatro amigos e tirou da manga um espectáculo que conta com a rainha do “quick change” Léa Kyle (França), o Campeão do Mundo de Magia Laurent Piron (Bélgica), o “talento explosivo” de Winston Fuenmayor (Venezuela) e o teatro físico de Raymond Crowe (Austrália). Do número fazem ainda parte os cúmplices habituais: a bailarina e assistente Joana Almeida e os campeões mundiais de break-dance Momentum Crew.

A magia acontece entre 14 e 17 de Dezembro no Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz – sessões quinta e sexta, às 21h30; sábado, às 11h, 17h e 21h30; e domingo, às 17h, com bilhetes entre 22,50€ e 25€. Lisboa (20 de Dezembro a 7 de Janeiro), Porto (10 a 14 de Janeiro) e Faro (17 a 21 de Janeiro) são as paragens que se seguem.