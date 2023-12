Sporting cumpriu os objectivos: ganhou e rodou

“Leões” fecham fase de grupos da Liga Europa com triunfo por 3-0 sobre o Sturm Graz, com um golo de Gyökeres e dois de Inácio.

O que fazer quando um jogo não conta para nada, mas é obrigatório? Definir objectivos e tentar cumpri-los. Foi assim que o Sporting encarou o jogo de despedida da fase de grupos da Liga Europa, esta quinta-feira, em Alvalade, frente ao Sturm Graz. Sem poder subir ou descer no Grupo D, já com a continuidade europeia garantida por via de um play-off com um repescado da Champions, os “leões” bateram por 3-0 o vice-líder do campeonato austríaco e com uma versão alternativa, fazendo deste jogo uma espécie de aquecimento antes do bem mais importante clássico de segunda-feira com o FC Porto, em que se discute a liderança do campeonato.

Um dos mantras de Amorim é o “jogo a jogo”, mas é mais do que evidente que o técnico dos “leões” já estava a pensar no jogo de segunda-feira com o FC Porto. Do “onze” que apresentara em Guimarães, sobraram quatro (Matheus, Coates, Hjulmand e Gyökeres), distribuindo os restantes lugares por quem tem menos minutos nas pernas. Afinal, este era, quando muito, um treino mais exigente e bem pago – a UEFA paga 630 mil euros por vitória na fase de grupos da Liga Europa. Ao contrário do Sporting, o Sturm Graz poderia ter algo a perder neste jogo e, por isso, avançou com uma equipa perto do que costuma apresentar na Liga austríaca.

Ainda havia gente a sentar-se nas cadeiras (agora) verdes de Alvalade quando o Sporting quase celebrou o golo. Nem um minuto tinha passado e já Nuno Santos, como que para assinalar a sua condição de finalista do prémio de golo do ano da FIFA, estava a acelerar em direcção à área lançado por Daniel Bragança. Chegou à zona de tiro, disparou e obrigou o gigante holandês Kjell Scherpen (2,02m) a uma excelente defesa.

Estava dado o mote para um jogo incrível e intenso? Não. Foi a excepção durante quase 40 minutos francamente aborrecidos, sem grandes oportunidades de golo de nenhum dos lados.

Da parte austríaca, o melhor que se viu foi um cabeceamento de Lavalée aos 24’ para uma defesa mais espectacular que difícil de Franco Israel. E o Sporting só voltou a aparecer no jogo aos 38’, quando Francisco Trincão tentou a sua melhor imitação de Maradona, fintando três jogadores do Sturm Graz, antes de chegar à pequena área e ficar sem ela.

Depois do tédio, seguiram-se mais três minutos intensos por parte do Sporting e que deixaram marca no jogo. Aos 39’, Matheus (que estava como central) avançou pela esquerda, deixou um adversário para trás e fez o cruzamento perfeito para Viktor Gyökeres. O sueco fez um dos golos mais fáceis desde que chegou a Alvalade, o seu terceiro na Liga Europa e o 16.º da época ao 19.º jogo. E, logo a seguir, podia ter marcado o 17.º, mas o seu cabeceamento, após cruzamento de Paulinho, foi tão colocado que a bola acertou no poste – e Bragança falhou a recarga.

Positivo/Negativo Positivo Gonçalo Inácio Como que aborrecido pelo pouco trabalho que teve na sua função principal (defender), Inácio foi eficaz no ataque, com dois golos oportunos.

Positivo Daniel Bragança Foi um dos que jogou os 90 minutos e nem se notou que já não jogava há quase um mês. O Sporting vai precisar dele na sua melhor versão quando Morita for para a Taça da Ásia. Negativo Sturm Graz Bem abaixo do que tinha mostrado no jogo da primeira volta com o Sporting, em que até esteve a ganhar. Se os “leões” tivessem sido um pouco mais eficazes, os austríacos nem à Liga Conferência iam.

Vantagem mínima ao intervalo mais do que justa para uma versão meio alternativa do Sporting perante um Sturm Graz mais completo. Para a segunda parte, Amorim reforçou a dimensão de treino em competição deste jogo, mandando para o campo três dos seus titulares habituais – Inácio, Morita e Edwards entraram para os lugares de Matheus, Hjulmand e Gyökeres, todos eles, os que entraram e os que saíram, prováveis titulares no jogo de segunda-feira.

A vitória seria sempre um bónus bem-vindo para o Sporting, como garante de mais umas centenas de milhares de euros e um suplemento de moral para esse jogo importante. Isso ficou mais do que garantido aos 61’. Canto na direita por Marcus Edwards e Gonçalo Inácio, ao primeiro poste, cabeceou para o 2-0.

E ficou reforçado aos 71’, com um canto de Edwards, desta vez do lado esquerdo, a que Coates acorreu com a competência habitual. Acertou no poste e, na recarga, Inácio fez o 3-0. Alguma coisa a registar em relação ao Sturm Graz? Absolutamente nada. Praticamente não se aproximou da baliza de Israel na segunda parte e, se tivesse sofrido mais dois golos, nem à Liga Conferência ia. Foi uma segunda metade de treino menos exigente para o Sporting, por mérito próprio. E não sofreu golos, o que também é uma boa notícia para o que aí vem.