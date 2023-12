Nuno Santos finalista do prémio Puskás

Golo do jogador do Sporting ao Boavista, na época passada, entre os três candidatos ao prémio de melhor do ano atribuído pela FIFA.

Nuno Santos é finalista para o prémio Puskás que distingue o melhor golo do ano. A FIFA anunciou nesta quinta-feira os nomeados para todos os seus prémios de melhores do ano e o golo do ala do Sporting marcado ao Boavista, na época passada, está entre os três candidatos - o paraguaio Julio Enciso, do Brighton, e o brasileiro Guilherme Madruga, do Botafogo, são os outros nomeados.

O vencedor será anunciado na gala da FIFA agendada para 14 de Janeiro de 2024, em Londres, onde serão igualmente anunciados os vencedores dos prémios The Best, dos quais a FIFA também divulgou os finalistas nesta quinta-feira.

Lionel Messi, Kylian Mbappé e Erling Haaland são estes os três finalistas ao prémio de melhor jogador masculino de 2023. Foram eles que "sobreviveram" de uma lista inicial de 12 nomes que incluía Bernardo Silva, Declan Rice, Ilkay Gundogan, Julián Álvarez, Khvicha Kvaratskhelia, Kevin De Bruyne, Marcelo Brozovic, Rodri e Victor Osimhen.

Messi e Mbappé são repetentes na nomeação para estes prémios da FIFA, Haaland aparece nos finalistas pela primeira vez. O ponta-de-lança norueguês teve um ano de enorme impacto no Manchester City, contribuindo com 53 golos para a conquista da Premier League, FA Cup e Liga dos Campeões por parte da equipa de Pep Guardiola.

Messi, campeão mundial com a selecção argentina no Qatar, já ganhou o prémio da FIFA (nas suas várias versões) por sete vezes, a última das quais em 2022, numa votação em que Mbappé ficou em segundo lugar - Benzema, actualmente avançado do Al-Ittihad, foi terceiro.

Quanto ao The Best para o futebol feminino, as três finalistas são as espanholas Aitana Bonmatí e Jenni Hermoso, campeãs mundiais este ano com a "roja", e a colombiana Linda Caicedo.