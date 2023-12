José Tolentino de Mendonça é o Prémio Pessoa 2023

“Além das suas funções eclesiásticas e pastorais, José Tolentino de Mendonça tem-se destacado no ensino universitário, no ensaio de reflexão teológica filosófica e na poesia”, considerou o júri.

O Cardeal D. José Tolentino de Mendonça​ é o vencedor do Prémio Pessoa 2023, foi esta quinta-feira anunciado no Palácio de Seteais, em Sintra, por Francisco Pinto Balsemão, que preside ao júri. O Prémio Pessoa, no valor de 60 mil euros e que vai na 37.ª edição, é atribuído anualmente a uma personalidade que “tiver sido protagonista de uma intervenção particularmente relevante e inovadora na vida artística, literária ou científica do país”.

O júri, nesta edição, foi ainda composto por Paulo Macedo (Vice-Presidente), Ana Pinho, António Barreto (cronista do PÚBLICO), Clara Ferreira Alves, Diogo Lucena, Emílio Rui Vilar, José Luís Porfírio, Maria Manuel Mota, Pedro Norton, Rui Magalhães Baião, Rui Vieira Nery e Viriato Soromenho-Marques.

"Além das suas funções eclesiásticas e pastorais, José Tolentino de Mendonça tem-se destacado no ensino universitário, no ensaio de reflexão teológica e filosófica e na poesia", refere a acta do júri. "É hoje uma das vozes fundamentais da poesia contemporânea portuguesa e europeia, tendo iniciado uma intensa e extensa carreira literária em 1990, com a publicação de Os Dias Contados, no mesmo ano em que foi ordenado padre na Diocese do Funchal."

"Em todos os domínios da notável e diversificada actividade intelectual, José Tolentino de Mendonça projecta uma visão do mundo norteada por uma espiritualidade que pretende acolher, compreender e transcender as dilacerações, conflitos e sofrimentos da Humanidade", acrescenta o júri. "Ele protagoniza uma concepção integradora, unificadora e universal da força espiritual da literatura, que lhe serve de guia desde sempre. Foi neste sentido que introduziu a poesia de Fernando Pessoa, entre outros escritores, nos Exercícios Espirituais do Retiro de Quaresma do Papa e da Cúria Romana, em Fevereiro de 2023", lê-se ainda na acta.

"Na sua vida, ainda com muito caminho a percorrer, José Tolentino de Mendonça tem-se mantido fiel ao lema contido no título do seu mais recente livro. Tem sido um humilde e generoso Peregrino da Esperança”, conclui o júri.

Nascido na ilha da Madeira, em 1965, José Tolentino de Mendonça viveu os seus primeiros anos em Angola, tendo deixado África aos nove anos de idade, aquando da independência das colónias portuguesas. É licenciado em Teologia pela Universidade Católica Portuguesa (1989) e doutorado em Teologia Bíblica pela mesma instituição (2004). Depois de uma longa actividade pastoral e eclesiástica, durante a qual ocupou altos cargos no Vaticano, foi nomeado pelo Papa Francisco Prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação.

Numa entrevista que deu ao PÚBLICO, em Julho de 2022, já depois da pandemia, José Tolentino Mendonça alertava que consideramos muito cómodo usar o telefone sem fios e modo mãos livres, mas que ambos funcionam para os telefones e não para a vida. “Precisamos como sociedade de aprender a valorizar os fios que nos ligam e entrelaçam, os fios sem os quais nós não somos. E descobrir que só temos verdadeiramente mãos, mãos livres, quando as damos”, defendia.

"José Tolentino Mendonça tem-se afirmado como figura central na cultura portuguesa contemporânea, dando continuidade, por um lado, à presença do cristianismo na sociedade, cultivando, por outro, o diálogo com o mundo laico e os valores humanistas, e resgatando, enfim, ideias de empatia e sabedoria em tudo opostas à polarização, ao imediatismo e à estridência", considera o Presidente da República na sua mensagem de felicitação ao padre, teólogo, poeta, cronista, ensaísta e académico agora premiado, divulgada no site da Presidência da República.

Em 2022, o prémio foi também para um poeta

No ano passado, o prémio foi atribuído ao médico, cirurgião e poeta João Luís Barreto Guimarães, que o júri considerou "uma voz inconfundível na poesia portuguesa contemporânea desde 1989, quando publicou o primeiro livro aos 22 anos.

Nos últimos anos foram distinguidos o jurista especializado em assuntos do mar Tiago Pitta e Cunha (2021); os cientistas e investigadores Elvira Fortunato (2020), Miguel Bastos Araújo (2018), Maria do Carmo Fonseca (2010), Henrique Leitão (2014) e Maria Manuel Mota (2013); o actor e encenador Tiago Rodrigues (2019); o arquitecto Manuel Aires Mateus (2017); o artista plástico Rui Chafes (2015); o professor, escritor e tradutor Frederico Lourenço (2016); o escritor e tradutor Richard Zenith (2012) e o ensaísta Eduardo Lourenço (2011).

Mas também já receberam este prémio, que existe desde 1987, os historiadores José Mattoso e Irene Flunser Pimentel; os poetas António Ramos Rosa, Vasco Graça Moura, Manuel Alegre e Herberto Helder (que recusou o galardão), o fotógrafo José Manuel Rodrigues; a artista plástica Menez; os escritores José Cardoso Pires e Mário Cláudio ; o actor Luis Miguel Cintra; o arqueólogo Cláudio Torres; a pianista Maria João Pires; os arquitectos Eduardo Souto de Moura e João Luís Carrilho da Graça; o compositor Emmanuel Nunes; o académico e empreendedor António Câmara; o constitucionalista José Joaquim Gomes Canotilho; o filósofo Fernando Gil; os cientistas António e Hanna Damásio; os médicos João Lobo Antunes e Manuel Sobrinho Simões ou o actual cardeal-patriarca de Lisboa D. Manuel Clemente.



O Prémio Pessoa é uma iniciativa do semanário Expresso, com o patrocínio da Caixa Geral de Depósitos.