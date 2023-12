Machado Vaz e Sobrinho Simões entre os subscritores de petição que pede suspensão dos protestos na Saúde

O clima de tensão no sector da Saúde e de reivindicação dos profissionais dos seus profissionais por melhores condições, que motivou vários médicos a apresentarem recusas para trabalhar além das 150 horas extraordinárias obrigatórias por lei e a aderirem a greves ao longo deste ano, levou à criação de uma petição pública online, a qual pede aos profissionais de saúde que "suspendam as greves e outras formas de luta" que possam estar a comprometer o acesso da população aos cuidados de saúde. A petição tem como primeiros subscritores 50 personalidades, entre as quais os médicos Júlio Machado Vaz e Manuel Sobrinho Simões.

"Apelamos aos sindicatos e aos profissionais de saúde individualmente para que suspendam as greves e outras formas de luta que de algum modo possam comprometer o acesso aos cuidados de saúde, até que haja de novo um interlocutor legitimado pelo voto", refere o documento. Até às 13h00 desta quarta-feira, a petição contava com quase 100 assinaturas, muitas das quais referentes a profissionais de saúde, sobretudo médicos e enfermeiros, mas também a profissionais de outras áreas, como as historiadoras Fátima Bonifácio e Irene Flunser Pimentel.

Os subscritores sublinham que, com a demissão formal do Governo, a 8 de Dezembro, o Executivo "deixou de ter possibilidade de tomar decisões de fundo, deixando de ter sentido a manutenção destas formas de protesto que, no contexto actual, apenas prejudicam os utentes".

"Com a tomada de posse do próximo Governo poderão ser retomadas as negociações e formas de luta que se revelem necessárias", finaliza a petição.

O "período crítico" vivido pelo SNS, como a própria Direcção Executiva do SNS (DE-SNS) caracteriza, tem exigido um planeamento semanal da rede dos serviços de urgência. O plano para esta semana indica que as especialidades com mais constrangimentos nas urgências são cirurgia geral, pediatria, ortopedia e ginecologia e obstetrícia, com 33 serviços de urgência a funcionar com limitações.

Actualmente não existe qualquer greve de médicos a decorrer, mas muitos profissionais de saúde mantêm a recusa em relação ao trabalho extraordinário, "a maioria", de acordo com as declarações ao PÚBLICO desta segunda-feira de Carla Meira, uma das médicas que estiveram na génese do movimento Médicos em Luta.