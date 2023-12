Conselho Superior de Defesa deu parecer favorável à proposta de forças destacadas para 2024

Reunião do órgão consultivo do Presidente da República aprovou um voto de louvor, por unanimidade, às Forças Armadas.

O Conselho Superior de Defesa Nacional deu esta quarta-feira parecer favorável, por unanimidade, à proposta de forças destacadas para 2024, fez um ponto de situação do apoio de Portugal à Ucrânia e aprovou um louvor às Forças Armadas.

Estas informações constam de uma nota informativa publicada no site oficial da Presidência da República na Internet após a reunião de hoje deste órgão colegial de consulta, em sessão ordinária, no Palácio de Belém, em Lisboa.

O Conselho Superior de Defesa Nacional, reunido sob a presidência do chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa "deu parecer favorável, por unanimidade, à proposta de forças nacionais destacadas para 2024, bem como foi feito um ponto de situação do apoio de Portugal à Ucrânia", lê-se no texto.

"Aprovou, por unanimidade, um voto de louvor às Forças Armadas, destacando o excelente desempenho das forças nacionais destacadas em 2023", acrescenta-se, na mesma nota informativa, de dois parágrafos.

Nos termos da Constituição, o Conselho Superior de Defesa Nacional é um órgão colegial específico, presidido pelo Presidente da República, de consulta para os assuntos relativos à defesa nacional e à organização, funcionamento e disciplina das Forças Armadas.

Fazem parte deste órgão o primeiro-ministro (esta quarta-feira ausente por se encontrar em Bruxelas), os ministros de Estado e da Defesa Nacional, Negócios Estrangeiros, Administração Interna, Finanças e responsáveis pelas áreas da indústria, energia, transportes e comunicações, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e os chefes da Armada, do Exército e da Força Aérea.

Integram ainda o Conselho Superior de Defesa Nacional os representantes da República e presidentes dos governos das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, o presidente da Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República e mais dois deputados eleitos para este órgão por maioria de dois terços.