Festas com tudo incluído

Como relaxar

Afastada dos dias de "naturismo, festas e sexo com desconhecidos", Marbella veste a camisola de instituição familiar e marca pontos com o Club Med Magna Marbella, um resort de quatro estrelas que assinala o regresso do grupo francês ao país onde começou.

No pacote da diversão, podemos incluir também práticas revigorantes como nadar ao ar livre no Inverno, fazer snowga (ioga na neve), abraçar vacas ou adoptar um burro de Miranda. Tudo incluído, à escolha do freguês.

Por onde andar

Com os Pearl Jam e The Breeders à cabeça das notícias (e euforias) festivaleiras, vale a pena pôr as vistas também noutras estrelas e firmamentos.

Na carta das grandezas nacionais temos a maior árvore de Natal, o maior presépio natural e a aldeia natalícia mais genuína e sustentável.

A missão das Aurora Negra, Um Sonho de Bruno Bravo, uma exposição sobre Berlinde De Bruyckere, outra para rever o mundo de Fernando Lanhas e a revista do Teatro Praga sobre um ano desgraçado (uma das dicas do Palcos da semana) são outras das coordenadas no mapa.

O que comer

Vamos até à Turquia, mais precisamente a Istambul, para descobrir com quantas folhas se faz a melhor baklava e conhecer o chef estrelado Maksut Askar, dedicado a provar que esta é muito mais do que a "nação do kebab".

Na ementa estão também os "brindes" do bolo-rei da Flor d’Aveiro (eleito o melhor de Portugal) e o bolo inglês da Tavi, "magnífico" e "perfeito para o frio", como nos conta Miguel Esteves Cardoso.

O que beber

É oficial: o vinho de talha é Património Cultural Imaterial. Com um processo de produção característico do Alentejo, assenta num "saber-fazer experimentado, na partilha do conhecimento de geração em geração, em respeito por tradições antigas", sendo um importante reflexo da identidade da comunidade.

As notas de prova vão para "um branco que é uma dádiva do Dão", palavra de José Augusto Moreira.

O que ver

Se tem mais de 21 anos e quatro semanas livres para "brincar" ao Squid Game: The Challenge, saiba que pode participar no casting para a segunda temporada do programa. Prémio: quatro milhões de euros e mais uns trocos.

Na grelha estão também cinco séries para ver em família e uma série para leitores.

Aos cinemas chegam, entre outros, Dias Perfeitos de Wim Wenders e Silent Night: Vingança Silenciosa de John Woo.

O que ler

Uma nova livraria com algoritmo humano, o renascimento de um espaço histórico, a vida de Mário Viegas contada por ele mesmo e a Beatlemania pelos olhos de Paul McCartney são algumas das novidades literárias.

Na estante infantil mora O Feiticeiro do 4.º Esquerdo.

Para acabar em beleza, deixamos uma imagem da Biblioteca do Palácio Nacional da Mafra, vencedora do Concurso de Fotografia Património Mundial em Portugal.

Relaxe também por aqui