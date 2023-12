Trump está a salvo dos tribunais por ter sido Presidente? Supremo dos EUA estuda resposta

Procurador especial Jack Smith quer criar um atalho num caminho que se antevê cheio de recursos, e que pode adiar o início do julgamento do ex-Presidente dos EUA no caso da eleição de 2020.

O procurador responsável por um dos processos-crime que envolvem Donald Trump — aquele em que o ex-Presidente dos Estados Unidos é acusado pelo Departamento de Justiça de ter tentado subverter os resultados da eleição presidencial de 2020 — fez dois pedidos ao Supremo Tribunal, numa tentativa de evitar atrasos no arranque do julgamento. Um dos pedidos, inédito na História do sistema judicial do país, pretende que os juízes determinem se os presidentes dos EUA têm imunidade absoluta contra investigações por possíveis crimes cometidos no exercício de funções.