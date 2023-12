Elenco de Brooklyn Nine-Nine presta homenagem a Andre Braugher

“Um gigante” com um “talento insubstituível”, “ferozmente inteligente”, “gentil, solidário, generoso”. É assim que os actores que se juntaram a Braugher ao longo de oito anos da sitcom o descrevem.

A morte do actor norte-americano Andre Braugher, aos 61 anos, deixou o antigo elenco da sitcom Brooklyn Nine-Nine num profundo estado de comoção. Chelsea Peretti, Terry Crews, Joe Lo Truglio, Dirk Blocker e Marc Evan Jackson recordaram o “capitão Holt” em mensagens nas redes sociais.

O actor e antigo jogador de futebol americano Terry Crews não deixou de expressar a surpresa, escrevendo que Braugher tinha morrido “demasiado cedo” e enaltecendo o seu “talento insubstituível”, enquanto Marc Evan Jackson, que interpretou Kevin, o marido de Braugher na série, partilhou uma fotografia de ambos que legendou com a declaração retirada do poema de Walt Whitman: “O Captain! My Captain!”.

O Captain. My Captain. pic.twitter.com/ekGFz3EUTG — Marc Evan Jackson (@MarcEvanJackson) December 13, 2023

Posteriormente, Jackson recordou Braugher, num comentário obtido pela revista People, como “um gigante, um génio, um artista, uma lenda e uma força”. E Chelsea Peretti não se esqueceu do quanto Braugher deu ao personagem de Brooklyn Nine-Nine: “É estranho que eu também esteja de luto pelo que o capitão Holt significava para a Gina?”, desabafou.

Já Joe Lo Truglio recordou Braugher por aquele que seria o mais importante papel do actor: de homem de família. Braugher era casado, há 32 anos, com Ami Brabson e tinha três filhos: John, Michael e Isaiah. “Todos sabemos como ele era um actor poderoso, mas, mais ainda, Andre sabia exactamente qual era o seu papel mais importante e estava profundamente orgulhoso dele. Falava frequentemente dos seus filhos e sabia a sorte que tinha por ter Ami.”

Dirk Blocker (o Hitchcock) optou por destacar as qualidades humanas que faziam de Braugher um actor de excelência: “[Ele era] ferozmente inteligente, notavelmente gentil, solidário, generoso e possuía um talento profundo e extraordinário, e tinha ainda mais a oferecer”.

De acordo com o agente do actor, Andre Braugher morreu na segunda-feira, 11 de Dezembro, após uma “doença de curta duração”, sem especificar o quadro clínico.