Fotografia da Biblioteca do Palácio Nacional da Mafra vence concurso

A Biblioteca do Palácio Nacional da Mafra é, esta quarta-feira, o cenário da entrega dos prémios da 1ª edição do Concurso de Fotografia Património Mundial em Portugal, sendo também o espaço retratado na fotografia vencedora da autoria de Arlindo Homem, fotógrafo oficial da Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC).

O concurso foi lançado em 2023 pela Rede do Património Mundial de Portugal/Comissão Nacional da UNESCO com o objectivo de “valorizar, promover e divulgar o património mundial de Portugal”.

De um total de 698 fotografias submetidas, 244 foram consideradas elegíveis. Na sua apreciação final o júri privilegiou, nomeadamente, a originalidade da abordagem ao tema, a qualidade técnica e o valor estético da fotografia, tendo atribuído um Prémio e duas menções honrosas.

Foto Os vales do Alto Douro vinhateiro João Galamba de Oliveira

A fotografia vencedora mostra um dos salões da biblioteca, com um valioso acervo de cerca de 30.000 volumes. As duas menções honrosas mostram os vales do Alto Douro Vinhateiro (fotografia de João Galamba de Oliveira) e uma escada no Convento de Cristo, em Tomar (fotografia da autoria de António Tedim).