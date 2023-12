Benfica vence Eintracht e sobe a segundo no Grupo A da Champions feminina

Um golo da canadiana Marie Alidou permitiu nesta quarta-feira ao Benfica vencer o Eintracht Frankfurt por 1-0, em jogo da terceira jornada do Grupo A da Liga dos Campeões feminina de futebol, subindo ao segundo lugar.

Depois de um nulo ao intervalo, o golo da vitória das "encarnadas" surgiu aos 71 minutos, através da avançada canadiana, e deixa o Benfica em plena corrida à fase seguinte da prova.

Com este triunfo, o Benfica subiu ao segundo lugar, agora com seis pontos, menos três dos que as comandantes do Barcelona, que golearam em casa das suecas do Rosengard por 6-0, enquanto as germânicas, que na próxima ronda recebem a formação portuguesa, no dia 21 de Dezembro, são terceiras, com três pontos. O Rosengard é quarto ainda sem qualquer ponto.