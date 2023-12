A audácia e o caos tiraram a Europa ao Newcastle

É difícil enquadrar aquilo que se passou em Inglaterra, nesta quarta-feira de Liga dos Campeões. É que falar do Newcastle-AC Milan (1-2) sugere o elogio a quem joga pela vitória, pelo golo e pelo objectivo maior – no fundo, pelo futebol e pelos adeptos.

Mas ver este jogo também promove um amargo na boca de quem lamenta que uma equipa que tinha um pássaro na mão tenha acabado com dois a voar – por culpa da tal ousadia na busca do objectivo maior ou apenas mera ingenuidade, se quisermos.

No fim de contas, talvez as duas teses sejam conciliáveis. Nesta quarta-feira, o Newcastle foi simultaneamente ingénuo e valente. Por isso, está fora da Europa, mas saiu com os aplausos dos adeptos no St. James’s Park.

A equipa inglesa precisava apenas de um empate para seguir para a Liga Europa, cenário que, à escala dos ingleses, seria um objectivo e tanto – sobretudo num grupo com Dortmund, PSG e AC Milan.

Porque se é certo que tem, por estes dias, muito dinheiro saudita, também é certo que a “Champions dos pobres” está mais do que adequada à realidade do clube. Nessa medida, a derrota frente ao AC Milan sabe a muito pouco, pela forma como aconteceu.

Na segunda parte, com 1-1 no marcador, o Milan teve três jogadores amarelados por pararem contra-ataques com faltas tácticas. Serve isto para ilustrar o perfil do jogo que havia no relvado, com uma partida louca, anárquica e algo caótica.

Havia natural pressa dos italianos em saírem para o ataque, mas, curiosamente, não havia precaução inglesa em defenderem o empate, resultado que garantia a Liga Europa.

O Newcastle queria mais e, num autêntico caos futebolístico, deixou o jogo partir durante largos minutos, falhando vários golos. Até que aos 84’ houve um contra-ataque de quatro contra três finalizado por Chukwueze, depois dos golos de Joelinton (33’) e Pulisic (59’). E tudo ruiu.

Ri o AC Milan e ri o PSG, que empatou em Dortmund e segue para os "oitavos".