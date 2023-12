Wim Wenders e a experiência da pintura num filme 3D sobre Anselm Kiefer

Com recurso ao 3D, Anselm , de Wim Wenders, convida-nos a penetrar na espessura da matéria da pintura e da instalação do artista alemão.

A chegar às salas a 4 de Janeiro, Anselm, o filme que Wim Wenders realizou sobre a figura e a obra do pintor Anselm Kiefer, suscita mais interrogações do que responde às muitas dúvidas que a obra do artista coloca. Recorde-se: Kiefer é um dos mais mediáticos criadores alemães da contemporaneidade, tanto pelas características e qualidades inegáveis do seu trabalho quanto pelas polémicas que protagonizou desde a década de 70, pelo menos, quando alguns viram no seu trabalho a perpetuação de uma certa temática nazi.