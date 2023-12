Quinta na TV: a esfinge, as gémeas e uma nova L Word

CINEMA

Silêncio

Nos Studios, 00h50

Portugal, 1633. A Companhia de Jesus recebe a notícia de que o missionário Cristóvão Ferreira terá renunciado à fé cristã. Dois dos seus fiéis discípulos decidem partir para o Japão para o confirmar. Assinado por Martin Scorsese e baseado no premiado livro de Shusaku Endo, Silêncio é um drama histórico com Adam Driver, Andrew Garfield e Liam Neeson nos papéis principais.

SÉRIE

L Word: Geração Q

TVCine Edition, 22h10

Estreia-se a sequela de L World, a série que, entre 2004 e 2009, revolucionou a cultura televisiva com a sua representação da comunidade queer. A acção é retomada dez anos depois, ainda em Los Angeles mas no bairro de Silver Lake. Jennifer Beals, Kate Moennig e Leisha Hailey retornam às suas personagens; Arienne Mandi, Rosanny Zayas, Jacqueline Toboni e Sepideh Moafi estão entre as adições ao elenco. Todas as três temporadas serão emitidas pelo TVCine.

DOCUMENTÁRIOS

Satoyama

RTP2, 16h03

Uma viagem ao interior do Japão, à descoberta do significado de satoyama, um sistema de coexistência equilibrada e simbiótica entre o ambiente natural e a actividade humana, em aldeias que se configuram como verdadeiros modelos de sustentabilidade. Co-produzida pela NHK (a estação pública nipónica) e a Arte France, a minissérie documental desenvolve-se em duas partes, com continuação amanhã.

Os Segredos da Grande Esfinge de Gizé

História, 22h15

Estreia. Com corpo de leão e cabeça de faraó, a Grande Esfinge de Gizé guarda não só as pirâmides, como vários enigmas que continuam sem resposta. Mais do que saber como terá perdido o nariz, interessa aos arqueólogos desvendar a sua origem e, sobretudo, os mistérios da sua construção. Este documentário de Hugo Hernandez e Thierry Fessard promete “explorar os seus extraordinários templos, os seus orifícios, os seus subterrâneos” em busca de respostas sobre o imponente monumento egípcio.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

Como é que a crise na habitação está a afectar quem estuda longe de casa? Para cada vez mais alunos, é uma missão que encarece ao ponto de se tornar impossível. É uma situação que compromete a educação enquanto mais-valia e elevador social, além de acentuar as clivagens entre as grandes cidades e o resto do país.

A reportagem Estudar não é para todos, de Sandra Salvado, mostra exemplos de quem resiste, de quem desespera por manter um quarto onde morar, de quem desiste por não ter meios para continuar e de quem já nem sequer tem permissão orçamental para tentar.

Grande Entrevista

RTP1, 00h49

Vítor Gonçalves entrevista o médico Luís Pinheiro, que ocupava o cargo de director clínico do Hospital de Santa Maria na altura do caso do tratamento das gémeas luso-brasileiras.

DESPORTO

Futebol: Sporting x Sturm Graz

SIC, 19h50

Directo. O Sporting reencontra os austríacos do Sturm Graz na última jornada da fase de grupos da Liga Europa, desta vez em casa. Para os “leões”, que vêm de um empate com a líder Atalanta, este é um jogo para cumprir calendário, já que ocupam o segundo lugar do grupo D e têm lugar garantido no play-off de acesso aos “oitavos” da competição. O árbitro escocês William Collum dirige a partida.

INFANTIL

Os Mauzões

Prime Video, streaming

Um gangue de animais malfeitores tornou-se lendário pelos mais diversos crimes, nunca desiludindo os fãs. Mas a vida muda, as prioridades alteram-se e chega o momento por que ninguém esperava: uma estranha necessidade de redenção. É assim que, com a ajuda do Professor Marmalade, resolvem seguir o caminho do bem – um desafio muito mais difícil do que poderiam imaginar.

Chega hoje à Prime Video esta comédia de animação da Dreamworks, estreada em 2022, com realização de Pierre Perifel, na sua estreia atrás das câmaras. O argumento é assinado por Etan Cohen, a partir do livro infantil de Aaron Blabey.