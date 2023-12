Andre Braugher (1962-2023), actor de televisão por excelência

Andre Braugher, que morreu esta segunda-feira, aos 61 anos, era sobretudo um actor de televisão. Sem qualquer desprestígio: não era um actor que fizesse trabalhos menores em televisão e estivesse associado a apenas uma personagem. Era amado, e bem-amado, pelos papéis do pequeno ecrã, onde o seu magnetismo lhe valeu longevidade e vários prémios. Além disso, também fez filmes, começando em Tempo de Glória, de Edward Zwick, de 1988, que deu a Denzel Washington o seu primeiro Óscar, continuando a aparecer volta e meia em filmes nas décadas que se seguiram, como personagem secundária, mas sempre memorável. A morte, após "doença breve", foi confirmada pelo The New York Times esta terça-feira.

O primeiro desses papéis foi em Departamento de Homicídios, a série que durou de 1993 a 1999 e foi criada por Paul Attanasio a partir de um livro de David Simon, que aí se fez argumentista e depois viria a criar The Wire. Braugher era o detective Frank Pemberton, baseado num polícia real de Baltimore que Simon acompanhou, e, como um homem ultra-competente e ligado ao trabalho que tinha dificuldade em fazer amigos entre os colegas, foi a personagem que mais se destacou, transformando-o quase no protagonista de uma série com um vasto elenco. Valeu-lhe um Emmy, de melhor actor principal numa série dramática, em 1998, e ficou para sempre na memória de quem viu Departamento de Homicídios.

Voltaria a ser nomeado no ano 2000, por Gideon's Crossing, também como protagonista, em que fazia de oncologista ao lado da lenda da salsa Rubén Blades. Em 2009, fez, ao lado do co-criador Ray Romano e Scott Bakula, Men of a Certain Age, centrada num grupo de amigos que tenta lidar com o facto de chegar aos 50 anos. Durou duas temporadas e valeu a Braugher outra nomeação para os Emmy, como actor secundário numa comédia.

Foi em 2013 que voltou à atenção, outra vez como agente da polícia, mas desta feita como capitão, em Brooklyn Nine-Nine, criação de Dan Goor e Mike Schur. O Capitão Raymond Holt de Braugher era um homem sério, estóico e prático, com muito pouca paciência para brincadeiras e sentido de humor, o que gerava muita da piada desta comédia, mas também muito do coração. Era um actor capaz de leveza e dureza. Tal papel valeu-lhe um Emmy, o seu terceiro (o segundo foi por uma minissérie de 2006, Thief). Mais recentemente, apareceu na derradeira temporada de The Good Fight, spin-off de The Good Wife. Apareceu ou fez parte ainda de séries como Hack, House, Lei & Ordem: Unidade Especial ou BoJack Horseman. Deixou a meio The Residence, série Netflix de Paul William Davies, cuja rodagem ia retomar no próximo ano após ter sido interrompida pelas greves simultâneas de actores e argumentistas de 2023.

Andre Braugher nasceu em Chicago, corria o ano de 1962, filho de um operador de maquinaria pesada e uma funcionária dos correios. Teve uma bolsa para a Universidade de Stanford, onde estudou matemática, e seguiu para Julliard para estudar representação, contra os desejos do pai. A seguir a Tempo de Glória, apareceu em filmes como A Raiz do Medo, de Gregory Hoblit, com Richard Gere, Marcha Sobre Washington, de Spike Lee, com Ossie Davis, Charles S. Dutton e Richard Belzer, colega de Departamento de Homicídios, A Cidade dos Anjos, o remake de Asas do Desejo por Brad Silberling, com Nicolas Cage e Meg Ryan, ou Frequência, também de Gregory Hoblit, com Dennis Quaid e Jim Caviezel. Pôde ser visto também em Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado ou Salt, de Philip Noyce. O seu derradeiro filme foi Ela Disse, de Maria Schrader, sobre as jornalistas que escreveram a reportagem que denunciou Harvey Weinstein, em que fazia de Dean Baquet, director do New York Times. Além dos ecrãs, trabalhou também no palco, sendo adepto de Shakespeare.

Era casado, desde 1991, com Ami Brabson, com quem tinha três filhos.