Valor dos cheques-dentista aumenta para 45 euros. Emissão alargada ao SNS 24

O Governo actualizou as regras de prestação de cuidados de saúde oral, no âmbito do Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral (PNPSO), através da publicação, nesta terça-feira, em Diário da República de uma portaria que estabelece as linhas orientadoras de prestação de cuidados de saúde oral personalizados, preventivos e curativos. Entre as medidas está o aumento do valor do cheque-dentista, que passa de 35 para 45 euros, e a sua automatização e desmaterialização. O cheque-dentista passa também a poder ser emitido pela Linha SNS 24.

