Líder do CDS pede donativos a militantes para a campanha eleitoral

O líder do CDS-PP, Nuno Melo, enviou uma carta aos militantes do partido a pedir donativos para realizar a campanha eleitoral das legislativas marcadas para 10 de Março. A missiva foi enviada sem fazer referência a uma eventual aliança pré-eleitoral com o PSD. O partido mantém em aberto os dois cenários: listas próprias ou coligação.

Na carta, a que o PÚBLICO teve acesso, Nuno Melo considera que o CDS está próximo de voltar a ter representação parlamentar. “Sei que estamos muito perto do grande desígnio, que é devolver o CDS-PP à Assembleia da República. Mas para tanto precisamos de si. E por isso lhe peço o apoio possível, através de donativo, para que o CDS reúna as condições necessárias ao planeamento e execução de uma campanha eleitoral capaz de projectar junto dos portugueses a nossa doutrina, as nossas ideias e os nossos candidatos”, lê-se no texto enviado aos cerca de 40 mil militantes.

Numa altura em que está em curso a negociação de uma coligação pré-eleitoral com o PSD, e que terá outros partidos bem como personalidades independentes, o CDS persiste numa situação de fragilidade financeira. As conversações estão bem encaminhadas, mas o partido liderado por Nuno Melo quer manter em aberto a hipótese de concorrer sozinho às legislativas.

Na carta, Nuno Melo recorda que quando foi eleito presidente do CDS, em Abril de 2022, apontou como objectivo reconstruir o “espírito de união” do partido, realizar uma “reestruturação administrativa e financeira” do CDS fruto da redução da subvenção pública em resultado da perda de representação parlamentar e criar condições para disputar com “sucesso” eleições futuras. “Um ano e oito meses depois (…) verifico que alcançámos grande parte destes objectivos”, observou.

A três meses das legislativas, a direcção do CDS está empenhada em aproveitar a oportunidade de terem sido convocadas eleições antecipadas. Nas últimas semanas, foram chamados antigos dirigentes e figuras do partido para mostrar que, mais do que votos, o CDS dispõe de quadros capazes de beneficiar uma aliança com o PSD.