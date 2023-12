P.N.S. – uma narrativa à direita

Eu não vou ao ponto de afirmar que Pedro Nuno Santos está a ser levado ao colo para a liderança do PS, pelos partidos e meios de comunicação afectos à direita, mas lá que parece, parece.

Como as eleições se ganham sempre ao centro e sendo P.N.S. alguém da ala esquerda do PS (minoritária mas ainda assim muito influente em termos mediáticos), percebe-se que Montenegro aposte todas as fichas em P.N.S. e o veja como a tábua de salvação. Como em política não há vazios, o espaço deixado livre ao centro por P.N.S. seria facilmente "abocanhado" pelo PSD.

Todos os dias se passa a imagem de alguém com capacidade de decisão, voluntarioso e que corta a direito, mas depois vai-se a ver e o que é que encontramos no percurso de P.N.S.? Três momentos-chave: 1 – quando afirmou com toda a ingenuidade deste mundo que até "tremiam as pernas aos banqueiros alemães se Portugal não pagasse a dívida"; 2 – quando mentiu publicamente dizendo que desconhecia o pagamento dos 500.000 euros à gestora da TAP, acabando depois por se saber que o tinha autorizado via WhatsApp. Teve de pedir desculpas públicas; 3 – quando, de uma maneira ingénua e extemporânea, vem anunciar, publicamente, como sendo sua, à revelia de todo o Governo, a localização do novo aeroporto. Mais uma vez, teve de pedir desculpas públicas pelo desnorte.

É destas três situações que vem a notoriedade pública de P.N.S.. Parece-me pouco currículo para quem quer ser primeiro ministro.

J. Sequeira, Lisboa

As providenciais cunhas

As cunhas, infelizmente, sempre existiram e sempre existirão. Samuel Johnson (1709-1784), o Doutor Johnson como era conhecido na Inglaterra, dizia “que só há duas coisas certas na vida: a morte e os impostos”. Certamente o Doutor Johnson não se importará que lhe acrescentemos “as cunhas” e, desta maneira, a frase será: “Só há três coisas certas na vida: a morte, os impostos e as cunhas.” Pois é, pobres daqueles que não têm acesso às ditas cunhas e felizardos daqueles que as conseguem obter. Há cunhas que sendo ligeiras não vão a lado nenhum. Há cunhas médias que já podem alcançar o objectivo e há cunhas pesadas que defenestram todos aqueles (e aquelas) que tinham cunhas ligeiras e médias. O regime democrático é mais generoso e mais pródigo em conceder cunhas. Então, se forem por intermédio dos partidos do arco da governação, ainda melhor. No tempo da ominosa ditadura não existiam tantas cunhas como agora. O funil onde eram derramadas era mais estreito. Hoje, a realidade da vida e dos factos mostra-nos, à saciedade, que “o facto de conhecer umas pessoas influentes é meio caminho para a resolução dos nossos problemas”. As cunhas, infelizmente (ou felizmente?) sempre existirão. Mas, actualmente, é uma pouca-vergonha. Pobres e infelizes daqueles que não as conseguem obter!

António Cândido Miguéis, Vila Real

Conflito geracional

A violência filioparental, exposta no PÚBLICO de 10 de Dezembro, evidencia indícios para aumentar. A tónica das razões para isso acontecer foi colocada na mudança abrupta da sociedade e respectiva “dinâmica relacional” entre pais e filhos. Com efeito, os jovens crescem com uma influência incontornável de factores externos à família: os meios de comunicação promovem hábitos e formas de vida aliciantes que os jovens anseiam; o grupo de amigos potencia ideias e iniciativas que os mais fracos seguem; a dinâmica laboral dos seus progenitores não se compadece com o tempo necessário de acompanhamento e assistência aos seus dependentes, tendo eles de os compensar com materialidade e condescendência em excesso. Tudo fica demasiado fácil, e quando se confrontam com as contrariedades não sabem como lidar com elas e revoltam-se. A rebeldia é própria da adolescência, mas se durante a infância as crianças receberem uma educação sólida, estes comportamentos não passarão de uma fase transitória. É necessário proporcionar às famílias as condições possíveis para o fazer.

José M. Carvalho, Chaves

Novo aeroporto

Se há situação em que a incapacidade de resolver um problema salta à vista desarmada é esta saga do novo aeroporto. Há 54 anos que se anda a discutir a mesma coisa, o que até aconselharia a concorrer ao Guinness das discussões de maior inutilidade prática. São comissões independentes, grupos de trabalho, até um ministro já foi desacreditado por tentar despachar uma decisão. Mas nada. Ninguém se decide apesar de se dizer que o veredicto é do foro político, mas em que ninguém tem coragem para decidir o óbvio: a Portela não pode esperar mais tempo, muito tem aguentado... Sou dos que receiam que tenda para não haver solução nenhuma. Não me admirava que daqui a mais outros tantos anos continue a mesma embrulhada perante esta falência política para decidir em conformidade. Não atam nem desatam! Até quando?

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha