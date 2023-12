Vamos vitaminar o cérebro?

A correr. É assim que andamos muitos dos nossos dias. A furtar tempo para uma noite de sono descansada ou para uma refeição tranquila e nutritiva. Porque, de facto, cada vez mais o tempo nos falta para responder a todas as tarefas que somos solicitados a desempenhar.

Este é o denominador comum do estilo de vida actual, em que a exigência é grande, colocando grande pressão sobre todos e cada um de nós. Nas diferentes idades e nos diferentes cenários, seja quando se é ainda estudante, seja quando se está já imerso na vida activa.

Neste afã de entregar bons resultados e, sobretudo, de os entregar rapidamente, o cérebro queixa-se. É verdade! E queixa-se de quê? De falta de energia. Estamos a falar de um órgão com uma estrutura muito complexa que, para funcionar de forma eficaz, requer uma grande quantidade de energia. Basta pensar que, apesar de representar, em média, apenas 2% do peso corporal total, consome cerca de 20% das calorias absorvidas pelo corpo.

A fórmula de que o cérebro precisa São 14 os componentes do Supradyn Mental Boost: nove vitaminas, dois minerais, cafeína e extracto de sementes de guaraná. Todos eles com uma função vital quando o objectivo é contribuir para o normal funcionamento do cérebro, estimulando a concentração e diminuindo o cansaço: As vitaminas do complexo B, a vitamina C e o magnésio actuam sobre o metabolismo produtor de energia;

O guaraná, o complexo B e o zinco conjugam-se para potenciar a concentração e a atenção, e estimular uma normal função cognitiva;

O guaraná e a cafeína produzem uma acção estimulante rápida.

Isto significa que é preciso atender às necessidades energéticas do cérebro. Quando isso não acontece, o desempenho mental e cognitivo fica em risco. E, muitas vezes, o primeiro sinal desse desequilíbrio é a falta de concentração. Quantas vezes tentou focar-se na tarefa que tem em mãos e a ser desviado pela mais pequena distracção? Bastam os próprios pensamentos, mas os ruídos de fundo ou qualquer interrupção também contam – uma chamada telefónica, uma dúvida do chefe, uma pergunta de um colega ou a mãe a avisar que o jantar está pronto. É um convite a desligar e pode ser difícil accionar de novo o interruptor da concentração.

Cumulativamente, esta dificuldade de concentração impacta o quotidiano, podendo traduzir-se em insuficientes resultados escolares ou em ineficiência no trabalho. Sem falar no acréscimo de stress sobre o próprio, podendo facilmente emergir sentimentos de frustração e de impotência. É um ciclo muito pouco virtuoso. A boa notícia é, porém, que este pode ser quebrado. E se as causas radicam no estilo de vida é também pelo estilo de vida que se inicia a mudança.

Sabe se tem problemas de concentração? Foto Primeiro, atente na lista de sintomas mais comuns: Incapacidade de terminar tarefas;

Esquecimento;

Facilidade em distrair-se;

Dificuldade em ficar quieto;

Incapacidade de tomar decisões;

Cometer erros por descuido;

Perder objectos com frequência ou ter dificuldade em lembrar-se de onde estão. Reconhece alguns? Se a resposta é sim a mais do que um e se eles já duram há algum tempo, é provável que esteja a precisar de vitaminar o cérebro.

Como? A começar pela alimentação. É como já se disse acima: para um cérebro à prova de desconcentração, há que suprir as suas necessidades energéticas. Este é o primeiro passo: a dieta deve fornecer nutrientes em quantidade e em diversidade, para que sejam depois transformados em energia.

O que se pretende é isso mesmo: um boost de energia. E, aqui, os suplementos alimentares são aliados valiosos, permitindo suprir eventuais desequilíbrios multivitamínicos e minerais da nossa alimentação. Não substituem, apenas complementam, conduzindo ao desejado final feliz: estudar ou trabalhar de uma forma mais fácil, mais rápida, mais produtiva e, naturalmente, menos stressante e sem impacto negativo na qualidade de vida.

É precisamente este o benefício que se retira do Supradyn Mental Boost, que propõe uma fórmula completa de vitaminas, minerais e estimulantes naturais. Chega a Portugal com a chancela da Bayer, que, depois de lançar a marca em 2021, se focou agora nas valências Concentração e Memória.

Completa é mesmo a palavra-chave para definir esta fórmula: afinal, combina nove vitaminas, dois minerais, extracto de sementes de guaraná e cafeína.

Comecemos pelas vitaminas: as do complexo B (B2, B6 e B12) contribuem para o normal metabolismo produtor de energia. E a sua acção é potenciada pela vitamina C, que contribui para o funcionamento normal do sistema imunitário, isto é, reforça as defesas naturais do organismo, ao mesmo tempo que protege as células contra oxidações indesejáveis.

Por sua vez, o ácido pantoténico (vitamina B5), o ácido fólico, a niacina (vitamina B3) e o magnésio ajudam a reduzir a sensação de cansaço e de fadiga, enquanto o zinco contribui para a função cognitiva normal, potenciando a concentração, a aprendizagem e a memória.

E qual é o papel do extracto de sementes de guaraná e da cafeína? Quem nunca cedeu à tentação de beber mais uma chávena de café para ficar mais alerta, esperando conseguir concentrar-se melhor? Não é por acaso. É que a cafeína tem mesmo esse papel. O resultado da conjugação destes componentes num único suplemento é uma acção estimulante rápida, recuperando a energia perdida.

Dicas para recuperar a concentração Criar um ambiente sem distracções, seja para estudar, seja para trabalhar;

Introduzir momentos de pausa na execução das tarefas: mesmo que o exame seja amanhã ou que o relatório seja para ontem, parar uns minutos é essencial;

Manter uma rotina de sono, procurando dormir, pelo menos, sete ou oito horas por noite;

Comer alimentos nutritivos, que forneçam ao cérebro as vitaminas e os minerais de que necessita; salmão, frutos secos, espinafres, ovos, tomate, morangos, abacate, e chocolate negro são boas opções;

Se necessário, complementar com um suplemento alimentar, como Supradyn Mental Boost, de modo a obter uma fonte de nutrientes adicional.

Supradyn Mental Boost é um suplemento alimentar. Os suplementos alimentares não devem ser usados como substitutos de um regime alimentar variado, equilibrado e de um modo de vida saudável. Contém ácido pantoténico e vitaminas B2, B6 e B12 que contribuem para a redução do cansaço e da fadiga e para o normal metabolismo produtor de energia. O ácido pantoténico contribui ainda para o desempenho mental normal e o zinco para uma normal função cognitiva.​

