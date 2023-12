O calcanhar de Cabral manteve o Benfica na Europa

O Benfica finalmente conseguiu ganhar um jogo na presente edição da Liga dos Campeões, e isso valeu-lhe a continuidade nas competições europeias. Os “encarnados” triunfaram por 1-3 na Áustria sobre o Salzburgo, suficiente para garantir o terceiro lugar no Grupo D e consequente acesso ao play-off da Liga Europa. O campeão nacional precisava de ganhar por dois, conseguiu chegar a essa vantagem, mas sofreu com a sua própria ineficácia e esteve a poucos minutos de sair do futebol europeu para o que resta da época. Mas o calcanhar de Arthur Cabral, o brasileiro que está no fim da hierarquia dos avançados do Benfica, não deixou.

Havia muita coisa em jogo para o Benfica em Salzburgo. Não era apenas o lugar no play-off da Liga Europa, que seria uma consolação e não uma redenção, mas era, sobretudo, fazer prova daquilo que o seu treinador tinha dito na véspera, o de acrescentar golos ao “melhor momento da época”. Numa palavra, eficácia. A eficácia que faltara no jogo anterior com o Farense, os “encarnados” não podiam passar sem ela na cidade de Mozart. Ou lá se iam os jogos europeus para o resto da temporada. E a relação ferida dos adeptos com Schmidt continuaria à espera de uma cura.

Para o segundo confronto com a ex-equipa, Schmidt só mudou no que tinha mesmo de mudar – António Silva, castigado, deu o lugar a Tomás Araújo no eixo da defesa. De resto, tudo igual ao que se vira poucos dias antes na Luz. Havia urgência nos golos e o Benfica de imediato os procurou perante um Salzburgo que usa algumas das mesmas armas (pressão alta, futebol vertical), mas com muitas carências na recuperação defensiva.

Logo aos 13’, foi num desses momentos de pressão que o Benfica descobriu o caminho. Tengsted teve boa visão de jogo para encaminhar a bola para Rafa, mas ele, que foi um réu pelos golos que falhara no jogo anterior, definiu mal frente ao guarda-redes Schlager – atirou bem por cima da trave. Era um bom sinal dos “encarnados”, mas a estas boas sensações seguiam-se momentos de apuro, como aconteceu aos 22’, quando Dorgeles Nene falhou o remate após boa jogada de Susic.

Mas o Benfica estava a ter mais bons momentos no jogo do que os austríacos. Aos 31’, Di Maria teve espaço na direita e arrancou um cruzamento que tinha a cabeça de Tengsted como alvo, mas que quase entrou directo. E aos 32’, o argentino, num canto, meteu a bola directamente na baliza. O Benfica festejou e depois esperou – o árbitro foi ver se havia algum problema com o golo, mas não havia. E foi com o canto directo do argentino – e um tremendo erro de posicionamento de Schlager – que o Benfica se afirmou como candidato à vitória.

Depois de um par de iniciativas do Salzburgo, uma delas bem perigosa de Ratkov que Trubin segurou, os “encarnados” agarraram a qualificação com as duas mãos mesmo a fechar a primeira parte. A jogada foi outra vez de Di Maria, que viu bem a progressão de Rafa. Desta vez, o avançado “encarnado” não falhou, com um remate cruzado indefensável. Para ele, era mais do que um golo – podia respirar de alívio. E o Benfica ia para o intervalo com os golos que precisava.

Para a segunda parte, Schmidt trocou de avançados – tirou Tengsted, meteu Musa – e o Benfica nem deu por isso. Continuou a carregar e a somar oportunidades de golo – Musa e Rafa foram os protagonistas de dois enormes falhanços – mas essa potencial goleada não se concretizou. E o Benfica rapidamente se lamentou dos golos falhados porque, aos 57’, o Salzburgo marcou. Susic recebeu de Gloukh e, à entrada da área, disparou. A bola ainda bateu em Araújo e deixou Trubin sem reacção.

Ainda teria o Benfica alguma coisa para dar? Tinha. Mais uma mão-cheia de oportunidades de golo. Otamendi ao poste (62’), Di Maria ao poste (69’), Rafa por cima (75’), Rafa contra o guarda-redes (77’), Musa ao lado (81’), João Neves por cima (84’) e outras aproximações perigosas. Já parecia tarde quando Schmidt lançou para os últimos cinco minutos Arthur Cabral. O brasileiro só precisou de tocar uma vez na bola. Aursnes ainda teve pernas para ganhar o flanco e fazer o cruzamento, que teve como destino o calcanhar de Cabral.