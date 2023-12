Quarta na TV: As Revoluções do Olhar e tiger king em série

Nos destaques do dia também entram As Serviçais, Luísa Sonza, A Rapariga Selvagem e filhotes de animais.

CINEMA

A Rapariga Selvagem

TVCine Top, 21h30

Kya Clark, a quem os habitantes da cidade de Barkley Cove chamam “menina dos pântanos”, cresceu sozinha numa pequena cabana desde que foi abandonada pela família. Agora, já adulta, apesar de ostracizada pelos locais pela sua estranheza, faz amizade com dois jovens. Quando um deles é encontrado sem vida, Kya torna-se a principal suspeita. Mas se há algo que ela sabe realmente fazer é sobreviver às piores circunstâncias.

Inspirado no best-seller homónimo escrito, em 2018, por Delia Owens, este drama policial tem realização de Olivia Newman e produção de Reese Witherspoon e Lauren Neustadter. Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson, David Strathairn e Michael Hyatt compõem o elenco. Da banda sonora faz parte o tema Carolina, de Taylor Swift, que recebeu várias distinções – entre elas, a nomeação para o Globo de Ouro de melhor canção original.

As Serviçais

AWN White, 22h15

Mississípi (EUA), década de 1960. Quando Skeeter regressa à cidade natal e se apercebe da ausência da governanta negra que a criou, vai ter com duas amigas dela. Assim nasce uma cumplicidade que resultará num projecto que irá abalar aquela sociedade: um livro com histórias de mulheres que criam as crianças das famílias brancas, mas são ostracizadas pela cor da pele.

Escrito e realizado por Tate Taylor, As Serviçais é um drama sobre preconceito, amizade e mudança, a partir do best-seller de Kathryn Stockett. Foi nomeado para quatro Óscares e ganhou um: melhor actriz secundária para Octavia Spencer. Emma Stone, Cicely Tyson e Viola Davis também entram no elenco.

SÉRIE

Joe vs. Carole

TVCine Emotion, 22h10

Estreia. A história bizarra do dono de um jardim zoológico no Oklahoma, já explorada na popular produção documental da Netflix Tiger King, continua a despertar interesse e a dar frutos, desta vez na forma de uma série de ficção. John Cameron dá vida ao excêntrico (e criminoso condenado) Joe “Exotic” Schreibvogel, enquanto Kate McKinnon assume o papel da rival Carole Baskin, activista pelos animais e defensora dos grandes felinos.

Criada por Etan Frankel, Joe vs. Carole baseia-se na temporada que o podcast Over My Dead Body dedicou ao caso. Aqui, é com pinceladas de humor que se conta a história que, para além de felídeos, envolve tentativas de homicídio e candidaturas à presidência dos Estados Unidos, entre muitos outros pormenores. Os oito episódios são debitados à quarta-feira.

DOCUMENTÁRIOS

Nascido para Ser Selvagem

Odisseia, 16h01

Lyca e Chinga, crias de mabeco e leão, respectivamente, protagonizam os primeiros capítulos de uma nova série que viaja pelo mundo para dar a conhecer filhotes de animais, as suas personalidades e os desafios que enfrentam, à razão de um por episódio. Começa em África, mas há-de ir à Índia e à América do Sul. Chitas, macacos, leões-marinhos e coatis serão outras pequenas criaturas em foco, às quartas e quintas-feiras.

As Revoluções do Olhar

RTP2, 22h54

Estreia. O escritor e crítico de arte Serge Bramly apresenta uma série de biografias de “artistas geniais cujas criações forjaram uma nova visão da arte e do mundo”: Gauguin, Eiffel, Policleto, Caravaggio, Jan Van Eyck e Ticiano. Cada um dos três episódios (para ver semanalmente) é dedicado a dois desses revolucionários.

Se Eu Fosse Luísa Sonza

Netflix, streaming

Luiza Sonza, jovem cantora que tem tido uma ascensão meteórica na música brasileira (e que tem concerto confirmado na décima edição do Rock In Rio Lisboa, a 23 de Junho de 2024), “desabafa sobre a sua vida amorosa, profissional, as polémicas à sua volta e um novo álbum”, anuncia a plataforma. O disco em causa é Escândalo Íntimo, lançado em Agosto. O documentário tem hoje a sua estreia global, com três episódios que prometem revelar aos fãs “o que ainda poucos conhecem sobre Luísa”.

DESPORTO

Futebol: Porto x Shakhtar Donetsk

TVI, 19h50

Directo. O Porto recebe em casa os ucranianos do Shakhtar Donetsk, na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Aos “dragões” basta um empate para aceder aos oitavos-de-final.