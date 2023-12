Morreu a actriz Shirley Anne Field

Inglesa que foi amante da rainha Vitória em palco e de Michael Caine no cinema tinha 87 anos.

Actriz de cinema, televisão e teatro, Shirley Anne Field teve uma carreira relativamente discreta, embora contracenando com estrelas como Steve McQueen, Laurence Olivier e Michael Caine. Morreu no domingo aos 87 anos, noticia a estação britânica BBC, que começa por destacar os seus papéis em filmes como Alfie e Sábado à Noite e Domingo de Manhã.

Shirley Broomfield, assim se chamava, nasceu em 1936, em Londres, e começou por trabalhar como modelo para revistas como a Titbits antes de entrar no elenco de vários filmes de série B britânicos nos anos 50, lembra o diário The Guardian.

Da primeira fase da sua carreira destacam-se a comédia Loser Takes All e o musical It's A Wonderful World.

A sua primeira grande oportunidade surgiu com O Comediante (1960), adaptação cinematográfica da peça homónima de John Osborne, com Laurence Olivier no principal papel e ela como Tina Lapford.

Seria, no entanto, outro filme desse mesmo ano, Sábado à Noite e Domingo de Manhã, em que dá corpo a Doreen ao lado de Albert Finney, na pele de Arthur Seaton, o grande marco da sua carreira.

"Sentiremos muito a falta de Shirley Anne e recordá-la-emos pelo seu espírito incansável e pelo seu incrível legado de mais de cinco décadas no palco e no ecrã", disse a família, que tornou pública a morte da actriz através de um comunicado, aqui citado via BBC.

Da sua passagem pelo teatro há a referir a peça Early Morning, polémica por pôr em palco uma rainha Vitória lésbica, produção em que Field faz de Florence Nightingale, pioneira da enfermagem moderna e par romântico da monarca em cena, interpretada por Moira Redmond. Na televisão apareceu em séries como Crime, disse Ela e A Família Bellamy.

Alfie (1966), protagonizado por Michael Caine, The War Lover (1962), que a coloca ao lado de Steve McQueen e Robert Wagner em plena Segunda Guerra Mundial, e A Minha Bela Lavandaria (1985), comédia romântica realizada por Stephen Frears com Daniel Day-Lewis no elenco, são títulos a ter em conta na sua filmografia.