Cimeira do clima entra em contra-relógio, com declarações adiadas e muito trabalho de bastidores

O primeiro prazo já passou: a cimeira do clima da ONU não terminou às 11h desta terça-feira (7h em Lisboa), como tanto desejava o presidente da COP28, Sultan Al Jaber. Também não é claro se a cimeira terminará sequer nesta terça-feira, com os negociadores a aguardarem um novo rascunho do acordo sobre o balanço global (global stocktake, ou GST), um dos documentos centrais desta COP.

Depois de muitos países terem criticado a versão publicada na segunda-feira à tarde, considerando-a demasiado fraca por não referir a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis (uma das principais expectativas para esta COP), seguiu-se uma noite de negociações à porta fechada e um dia que continua cheio de reuniões entre delegações. Espera-se que o próximo rascunho do balanço global — o primeiro que é feito desde o Acordo de Paris — seja publicado até às 18h (14h em Lisboa). Ou talvez mais tarde, tendo em conta que a proposta de segunda-feira, prometida para o final da manhã, acabou por ser fechada apenas às 16h30 (12h30 em Lisboa).

Foto O presidente da COP28, Al Jaber, a falar na cimeira nesta segunda-feira THOMAS MUKOYA

Declarações adiadas

Entretanto, também as conferências de imprensa com líderes mundiais para comentar as negociações vão sendo adiadas. Primeiro, as conferências de imprensa do Brasil e da Alemanha, depois a dos representantes da União Europeia — uma a uma foram sendo canceladas as declarações dos governantes, que continuam a braços com as difíceis negociações.

A conferência de imprensa do enviado dos EUA para o clima, John Kerry, que tinha sido marcada com antecedência para as 16h desta terça-feira, passou para as 16h, mas de quarta-feira.

O ministro para as alterações climáticas britânico, Graham Stuart, acabou mesmo por regressar a Londres nesta terça-feira de manhã, deixando o resto da delegação britânica a concluir as negociações na sua ausência. Um porta-voz do Governo britânico explicou ao jornal The Guardian que o ministro regressou ao Reino Unido para participar no Parlamento na sua qualidade de deputado”, mas que “continuará a haver uma representação oficial completa no terreno na cimeira”. “O ministro Stuart continuará a ser o principal ministro do Reino Unido para as negociações, com quaisquer decisões finais a serem acordadas com ele.”

Acordo "histórico"

O secretário-geral da COP28, Majid Al Suwaidi, afirmou que a versão preliminar da presidência, divulgada na segunda-feira após quase duas semanas de negociações, se destina precisamente a “desencadear conversações”. “Ao divulgarmos o nosso primeiro projecto de texto, conseguimos que as partes nos apresentassem rapidamente essas linhas vermelhas”, disse aos jornalistas o embaixador dos Emirados Árabes Unidos, um dos principais negociadores do país nesta COP.

Os acordos nas cimeiras da ONU sobre o clima devem ser aprovados por consenso. Esta é a primeira vez na história que uma cimeira do clima da ONU menciona a redução da utilização de todos os combustíveis fósseis, mas o esboço do texto ficou a alguns passos da “eliminação progressiva” do carvão, do petróleo e do gás exigida por muitas nações, e da ênfase na redução da utilização destes combustíveis durante esta década — algo que, reforçam os cientistas, tem de acontecer para evitar o aumento das alterações climáticas.

O PÚBLICO viajou a convite da Fundação Oceano Azul