O dia em que descobrimos que o circo e a dança escondem tesouros

Portugal é um país de artistas, muitos deles autores de arte efémera, trabalhadores que vão tecendo o nosso património cultural de uma forma quase invisível. Muitos são jovens, aos quais nem sempre é atribuído o devido reconhecimento ou apoio. Para combater esta situação e apoiar a Cultura em Portugal, o Grupo Ageas Portugal tem promovido iniciativas e distinções que se comprometem a contribuir para o panorama cultural português, chegando de forma directa aos profissionais de vários sectores culturais.

É neste sentido que, há 5 anos, surgiu a parceria com o Coliseu Porto Ageas. “Em Abril de 2018, decidimos associar-nos a uma instituição de renome cultural em Portugal, o Coliseu Porto e criar o primeiro naming Ageas da Região Norte: Coliseu Porto Ageas. A decisão foi natural, não só, pelo simbolismo que encerra, mas sobretudo pela visão que partilhamos do papel que a cultura assume no desenvolvimento económico e social do país e pelo compromisso que nos une de preservação e valorização do património cultural nas suas mais diversas manifestações”, começa por explicar Teresa Thöbe, responsável de Marca, Patrocínios e Parcerias do Grupo Ageas Portugal.

“Acreditamos que esta parceria, como todas as que temos neste âmbito, é fundamental para a aquisição e sedimentação de hábitos culturais" - acrescenta Teresa Thöbe. "A aceitação e entusiasmo crescentes, por parte dos públicos, têm vindo a demonstrar que a arte e a Cultura contribuem para o enriquecimento e valorização das comunidades, reconhecendo o direito fundamental de todos à fruição cultural e à promoção da igualdade de acesso como elementos centrais para a melhoria das suas condições de vida”.

Já nas palavras de Miguel Guedes, Presidente do Coliseu Porto Ageas, esta é uma parceria que “muito nos orgulha. O Coliseu é uma casa de espectáculos que o Grupo Ageas Portugal soube, desde o primeiro momento, respeitar e potenciar. É uma ligação que nos honra desde 2018. Não são muitos os exemplos – fomos, aliás, a primeira Instituição Cultural a Norte a fazer uma parceria desta envergadura - e o Grupo Ageas Portugal tem sido absolutamente exemplar pela forma como tem percorrido este caminho com o Coliseu. Um caminho de uma casa emblemática que encontrou no Grupo Ageas Portugal um parceiro de identidade indesmentível”.

Fruto desta junção, para além do naming do Coliseu Porto Ageas, surgem ainda duas iniciativas: o Lounge Ageas - um novo espaço de residências artísticas e de valorização dos profissionais das artes visuais - e o Prémio Jovens Artistas Coliseu Porto Ageas - destinado a distinguir profissionais das Artes Circenses ou da Dança, em anos alternados. “A criação do projecto de residências artísticas no Lounge Ageas, assim como do Prémio Jovens Artistas, é um bom exemplo desta parceria, pela criação de novas dinâmicas. O Lounge Ageas é um espaço polivalente onde temos acolhido boa parte das nossas residências artísticas de jovens talentos e cuja versatilidade queremos explorar. É um espaço único no Coliseu. Nos próximos meses, teremos a oportunidade de o programar de acordo com essa versatilidade”, esclarece Miguel Guedes.

O impacto do Prémio na comunidade é também um dos factores que o responsável pelo Coliseu Porto Ageas destaca: "Não é por acaso que no ano passado lançámos este Prémio, escolhendo começar com o Circo. Também não é por acaso que este ano procuramos encontrar um valor emergente na Dança. Estes prémios são fundamentais como epicentros de visibilidade de gente que faz, muitas vezes de uma forma quase invisível, um trabalho extraordinário que só precisa de ser mencionado, valorizado, comunicado e incentivado. É isso que faremos mais uma vez este ano, premiando um novo valor, desta vez na área da Dança”.

Desde 2022 que o Prémio Jovens Artistas Coliseu Porto Ageas distingue intérpretes, coreógrafos, cenógrafos, produtores, programadores, entre outros, até aos 30 anos de idade. Se em 2022 o foco principal foi o Circo, este ano o destaque é dado à Dança, áreas onde o reconhecimento e o valor nem sempre chegam a tempo de fazer a diferença. “Somos pela valorização da diversidade em todas as manifestações artísticas e acreditamos que todas merecem o seu espaço e devido reconhecimento”, afirma Teresa Thöbe.

Teresa Thöbe sublinha ainda que tanto as artes circenses como a dança são uma forma de linguagem artística que “merecem ser percepcionadas como tal, resultando muitas vezes na carência do financiamento necessário, tornando complexa a formação de novos talentos na área e a sua profissionalização. Este prémio, assim como o Prémio Novos Talentos Ageas ou o Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II, visa colmatar uma lacuna existente em Portugal no que concerne à valorização das profissões e dos profissionais que se dedicam às mais diversas abordagens artísticas, atribuindo uma visibilidade de âmbito nacional à actividade de actores e bailarinos, mas também produtores, encenadores, coreógrafos, programadores, entre muitos outros profissionais que nem sempre estão na frente de palco.”

A boa notícia é que será já no próximo dia 15 de Dezembro, no palco do Coliseu Porto Ageas, que ficaremos a conhecer quem será o vencedor da 2ª edição do Prémio Jovens Artistas Coliseu Porto Ageas.

Diversidade, visibilidade, impulso. São palavras de ordem quando chega a altura de descrever esta iniciativa e a própria parceria entre o Grupo Ageas Portugal e o Coliseu Porto Ageas. A vontade é a de dar palco a todos, mostrando que existe espaço para que todas as áreas da cultura se expressem e sejam valorizadas. Quanto ao futuro, a vontade passa por dar continuidade a esta relação, fomentando cada vez mais o gosto e a presença de uma fatia tão importante do país.

“Ainda há muito espaço para crescer e muito para desenvolver. Acreditamos firmemente que a Cultura é parte integrante e energizante da nossa missão em proporcionar uma experiência relevante e emocional na vida das Pessoas - em duas vertentes: como promotora de equilíbrio entre o corpo e a mente, contribuindo para a prevenção de doenças do foro mental; como impulsionadora de diversidade, reflexão crítica, criatividade e conhecimento”, palavras de Teresa Thöbe, que ecoam com as de Miguel Guedes: "A largura e dimensão de um percurso artístico são trilhadas por múltiplos intérpretes e percepções. Há uma indesmentível singularidade nas opções artísticas de cada um que vai criando todo esse caminho. A verdade é que estes prémios têm o condão de iluminar um trabalho, reconhecendo-o. Talvez o caminho, assim, se reconheça mais curto”.

Já na hora de deixar uma palavra a todos os jovens artistas, no que ao futuro diz respeito, a escolha de Miguel Guedes recai em: identidade. “Um Prémio é sempre um ponto de partida. Acreditamos no valor, no trabalho e no mérito, e menos no destino”.