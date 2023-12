Irma lança canção escrita de parceria com Agir, a anunciar o seu segundo álbum

Actriz e também cantora, Irma Ribeiro lançou um primeiro single em 2019, Da mesma pele, prenúncio de um álbum que viria a surgir em 2020, em plena pandemia, e que teve por título Primavera. 2021 foi, para ela, ano de participação no Festival RTP da Canção, ao qual concorreu com Livros, de sua autoria, que ficou pela primeira eliminatória; e em 2022 lançou o EP Filha da Tuga, canção escrita de parceria com Carolina Deslandes e com produção de Agir, que deu origem a um videoclipe realizado por Ruben Valle. À data, Irma explicou-a assim: “O Filha da Tuga é um grito. Um grito de passagem para a outra margem. Para a margem da realidade, para a margem onde há lugar para falar de quem eu sou, de onde venho e para onde quero ir. Vem para contar mais histórias para além das histórias de amor. Fala sobre a relação comigo também, se calhar a mais importante até hoje. Sobre como é ser mulher, sobre a mistura da Nova Lisboa, sobre a falta de representatividade. Vem falar sobre a minha cultura que não se divide, que se multiplica e principalmente vem cantar o orgulho que tenho em ser Filha da Tuga.”

Agora, quase a fechar o ano, Irma estreia Tokame, canção escrita de parceria com Agir, que também a co-produziu, juntamente com Gui Salgueiro, e que é o primeiro single de um álbum a editar em 2024. No videoclipe, da autoria de Dauto Galli, a canção surge anunciada desta forma: “TOKAME (sem género/sem classe definida): Dilatação pupilar do aconchego de pele com pele que cega e explode galáxias.” Ou, nas palavras de Irma, citadas no texto que acompanha o lançamento: “Quando fiz o tokame senti vontade de celebrar o meu universo feminino. De enaltecê-lo sem sentir que estou a mais, mas sim a ocupar um espaço que é meu. Esse espaço onde posso dar atenção a desejos e vontades que me faz sentir mais mulher, segura e empoderada. O tokame é sobre a mulher que se permite ouvir e expressar-se.”