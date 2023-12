Terça na TV: o regresso do Motel Valkirias e a pressão no futebol feminino

Distrito 9 e The International - A Organização são outros destaques do dia.

CINEMA

The International - A Organização

AXN Movies, 19h15

Louis Salinger (Clive Owen), agente da Interpol, e Eleanor Whitman (Naomi Watts), assistente do procurador-geral de Manhattan, estão decididos a desmascarar as actividades ilícitas de um dos mais poderosos bancos do mundo.

Dispostos a tudo para levar à justiça esta organização cheia de tentáculos, seguem o dinheiro de Berlim a Nova Iorque, de Milão a Istambul, obrigados por vezes a contornar as leis para conseguirem ficar mais perto de cumprir a missão. É um jogo de alto risco, em que as suas vidas correm perigo. Um filme de 2009, realizado por Tom Tykwer.

Distrito 9

Nos Studios, 21h15

Um thriller de ficção científica realizado por Neill Blomkamp, produzido por Peter Jackson e protagonizado por Sharlto Copley. Em 1990, uma nave extraterrestre aterra em Joanesburgo. As nações de todo o planeta decidem enclausurar os “visitantes” num gueto chamado Distrito 9.

Vinte anos depois, um agente é enviado ao local para os transferir para um novo gueto e estudar a tecnologia militar desenvolvida. Ao manusear um objecto alienígena, algo lhe altera a composição genética, tornando-o uma espécie híbrida, capaz de usar bioarmas.

A Cidade Perdida de Z

Fox Movies, 21h15

Escrito e realizado por James Gray, relata as aventuras do explorador inglês Percy Fawcett. Em 1906, iniciou uma série de expedições à América do Sul em busca das cidades de que falavam os primeiros homens que chegaram às Américas – em particular, a chamada “cidade perdida de Z”. A sua última mensagem foi recebida a 29 de Maio de 1925, quando comunicou à mulher que ia entrar em território inexplorado. Depois disso, mais ninguém teve notícias.

522 - Um Gato, Um Chinês e o Meu Pai

RTP1, 00h56

Com Natalia De Molina no papel principal, um filme de Paco R. Baños, sobre a inesperada jornada de uma mulher que sofre de uma forma rara de agorafobia. Ela entra em crise se se afastar demasiado de casa. A distância máxima corresponde exactamente a 522 passos. Mas um acontecimento vai obrigá-la a sair do isolamento em que vive. Mais: vai motivar uma grande viagem entre Sevilha e Sagres.

É que o seu gato, a única criatura que lhe fazia companhia, morreu. E ela está empenhada em fazer ao amigo o funeral digno que merece, mesmo que isso signifique enfrentar a sua fobia e transformar uma carrinha num lar ambulante.

SÉRIE

Motel Valkirias

RTP1, 23h58

A RTP repõe o thriller que co-produziu em parceria com a HBO Max, a Televisión de Galicia e as produtoras SPi e CTV. Centra-se em três mulheres, cada uma com os seus problemas económicos e pessoais, que se cruzam por acaso num motel transfronteiriço, entre a Galiza e Portugal.

Lucía (María Mera) foge do ex-marido, Eva (Maria João Bastos) é uma actriz em descensão e Carolina (Marina Mota) é a dona do motel à beira da falência. As suas vontades unem-se para encontrar uma misteriosa mercadoria que tanto pode salvar-lhes a vida quanto acabar com ela.

A série é realizada por Jorge Queiroga e Alex Sampayo, segundo um argumento de Patrícia Müller, José Manuel Gancedo, Raquel Arias, Alba Araújo e Ghaleb Jaber. Os oito episódios são debitados diariamente, de segunda a sexta.

DOCUMENTÁRIO

Segredos Jurássicos

RTP2, 16h04

Produzido pela BBC, documenta o trabalho de uma equipa internacional de paleontólogos num misterioso “cemitério de dinossauros”, no Wyoming (EUA), onde foram descobertos mais de 600 ossos fossilizados, além de pegadas e plantas raras. As imagens, captadas ao longo de quatro anos, mostram todo o processo, desde as escavações até à exposição num museu. O documentário desenvolve-se em duas partes, com continuação amanhã.

Sob Pressão: A Selecção Feminina dos EUA no Mundial de Futebol

Netflix, streaming

Estreia-se mais uma série nos bastidores da alta competição. Esta relata, em quatro episódios, o percurso da premiada selecção norte-americana de futebol feminino no Mundial de 2023, enquanto procura alcançar o quinto título (terceiro consecutivo). Ficaria longe do objectivo, com a eliminação nos oitavos-de-final. Seriam as espanholas a sagrar-se campeãs, numa vitória assombrada pelo Caso Rubiales.