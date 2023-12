Próxima edição do Ípsilon escolhe os melhores de 2023

Foi o ano em que a inteligência artificial entrou nas conversas e nas notícias, entre o deslumbramento e a distopia. Textos, imagens e sons gerados por algoritmos, tacteando, sorvendo o gigantesco arquivo humano. Enquanto isto acontecia, os humanos continuam a fazer algo que (ainda) os distingue: filmes, canções, esculturas, peças, frases, parágrafos, livros, arte.

A edição de 15 de Dezembro do Ípsilon é uma celebração do que os humanos andaram a fazer em 2023. Sim, é a nossa edição dos melhores do ano: os nossos jornalistas e críticos elegem o melhor da música, do teatro, da dança, dos livros, do cinema, da televisão e das exposições. E reflectem sobre as tendências na criação e no consumo de cultura.

Convidámos Irene Vallejo, autora do best-seller O Infinito num Junco, para reflectir sobre a inteligência artificial e o lugar do humano neste novo contexto. E teremos Jonathan Simons, da editora offline Analog Sea, a responder à pergunta: o que nos torna humanos?