Nesta quinta, abraçar vacas ajuda a diminuir o stress (e a pagar as contas)

Na Dumble Farm Highland Cows, uma quinta em Yorkshire, no Reino Unido, abraçar vacas faz parte do dia-a-dia dos visitantes — pelo menos desde 2022. Nesse ano, Fiona Wilson, proprietária do espaço, tentava encontrar soluções para manter as portas abertas e lidar com a queda na produção de leite, e viu-se forçada a vender todas as vacas que tinha, à excepção de cinco que eram como animais de companhia.

Já tinha ouvido falar dos benefícios que o simples facto de estar e abraçar animais pode trazer à saúde mental, redução dos níveis de stress e ansiedade e decidiu testar a ideia com as vacas que lhe restaram. Depois, seguiram-se longos meses a preparar os animais para a proximidade com humanos.

Cada sessão anti-stress dura duas horas e custa 58 euros, mas apesar de o preço ser elevado, garantiu a proprietária em declarações à Euronews, tem havido tanta procura que os bilhetes são reservados com meses de antecedência.

Dentro do celeiro, além de abraçar os animais, os visitantes podem também escová-los, fazer-lhes festas e passeá-los. A experiência inclui ainda actividades educativas sobre agricultura sustentável e conservação da natureza. No final, vistam as cabras e alpacas que também vivem na quinta.

"As pessoas vêm pelo bem-estar. Esse 'alívio' da ansiedade de estar com animais é quase como uma terapia", defendeu.

Antes de cada visita, Fiona, o marido e o irmão, os três sócios da quinta, têm de preparar as vacas e garantir que ficam calmas na presença de desconhecidos, por isso, alimentam-nas com uma comida diferente até que fiquem satisfeitas e se deitem a descansar. “É a melhor hora para as abraçarmos, em vez de quando estão de pé e a andar", explicou.

“São animais curiosos. Ficam interessadas ​​quando as pessoas descem para vê-las”, acrescentou.

Nos Estados Unidos, também existem santuários de animais que oferecem a mesma experiência aos visitantes com vacas (e com outros animais, como perus).