Podemos parar de nos estupidificarmos?

Eu sempre gostei de revistas femininas. A minha avó comprava as edições francesas da Elle e da Marie Claire. Diariamente entravam lá em casa dois matutinos (O Dia e o Diário de Notícias) e dois vespertinos (A Tarde e A Capital); semanalmente a Crónica Feminina e o Expresso; e mensalmente, as revistas femininas, incluindo a germânica Burda — porque ainda não existiam as Zaras desta vida e muita da nossa roupa era feita em casa.

Em 1988, surgiram as edições portuguesas da Elle e da Marie Claire, assim como a Máxima, uma revista portuguesa com inspiração na francesa Madame Figaro. Além das pequenas ofertas coladas nas páginas das revistas — das amostras de perfumes às dos cremes para as estrias ou celulite —, o que gostávamos mesmo era das entrevistas ou dos grandes temas. As revistas femininas contribuíram para a quebra de muitos tabus dentro das casas portuguesas, tabus ligados não só à sexualidade, mas também ao comportamento, contribuindo para a emancipação das mulheres.

No meu caso, a chegar à idade adulta, as revistas femininas contribuíram para que eu lesse O Vermelho e o Negro, de Stendhal, que havia lá em casa e nunca lhe tinha pegado; para que descobrisse Ingmar Bergman, Woody Allen, Gabriel García Márquez; mas também Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre. As revistas femininas levaram-me ao cinema, à livraria, ao museu, ao teatro e até a viajar, a conhecer cidades europeias onde poderia ver uma exposição recomendada; ajudaram-me nas conversas no bar da faculdade e até no namoro — "como é uma miúda culta", pensavam, afinal já tinha lido isto e aquilo, já tinha visto aqueloutro!

Além das revistas, também a televisão contribuiu para a abertura dos meus horizontes. Com apenas dois canais, quem não aprendeu tanto sobre gosto, estética e países de Leste com as escolhas de Vasco Granja? Quem não descobriu gostos musicais com Júlio Isidro? Quem não discutiu os episódios de Twilight Zone ou as séries de Alfred Hitchcock? "Good evening...", assim começava o mestre do suspense, cada episódio. Quem não viu clássicos do cinema não só norte-americano, mas também europeu?

Lembrei-me de tudo isto ao ler a crónica "Saudades da televisão que transmitia filmes" de Liliana Carona. A jornalista lamenta o vazio em que se tornaram os canais generalistas. "Porque deixaram de ser emitidos bons filmes nas tardes de sábado e domingo? Porque é que se conclui que os portugueses querem ver tardes infinitas de programas populares ao domingo?", pergunta.

Havia tardes de domingo preenchidas com musicais, temas que reaparecem décadas depois, que parecem novos e, vai-se a ver, é uma melodia datada que conhecemos e trauteamos de cor, impressionando os nossos filhos — um exemplo: "7 Rings" de Ariana Grande, inspirado no "My Favourite Things", cantado por Julie Andrews.

Não quero parecer saudosista e dizer "no meu tempo é que era bom", mas o que sinto falta é de conteúdo porque, as revistas femininas morreram e as que resistiram estão focadas no supérfluo. Sinto falta de pedagogia, que alguém me ensine alguma coisa, que me faça descobrir um novo autor, uma activista, um político exemplar, etc.. Preciso de ligar a televisão e não fazer zapping num ápice para evitar ouvir os gritos sem fim nas novelas portuguesas.

Por que não fazem como os brasileiros e pegam nos grandes autores? Lembrem-se que ficámos marcados por Gabriela e Ciranda de Pedra, de Jorge Amado e Lygia Fagundes Telles, respectivamente, só para dar dois exemplos. Não há hoje autores e cantores que possam fazer programas dedicados a crianças, com músicas divertidas, com letras que incutam alguma coisa? Depois de José Barata Moura e Sérgio Godinho, tudo o que temos para oferecer aos mais novos é o Panda e os Caricas?

Por falar em Sérgio Godinho, quem não se lembra de A Árvore dos Patafúrdios e Os Amigos de Gaspar? Este último título está neste fim-de-semana, no Porto, num filme musical. Diz Sérgio Godinho ao jornalista Marco Vaza: "Escrever para crianças é como conversar com crianças, não descer só ao nível delas, mas sentir que elas se podem elevar a outra coisa."

É desta elevação que falo. Mas, dir-me-ão os leitores: "Está tudo na Internet. Todos se podem elevar se quiserem." É um facto, mas as desigualdades são imensas — vejam-se os resultados do PISA, diz o título da notícia de Clara Viana: Disparidades regionais, chumbos e má relação com livros condicionaram resultados no PISA. E a Internet só veio agravar essas diferenças porque nem todos temos uma avó com poder de compra, nem todos vivemos na grande cidade, nem todos frequentamos as escolas que ficam bem posicionadas nos rankings, nem todos temos guias orientadores.

Os miúdos perdem-se com os TikToks em português do Brasil, com rappers misóginos, com gurus machistas e as disparidades vão-se aprofundando para gáudio de quem beneficia com elas. O que me continua a surpreender é como é que os sucessivos governos, os seus funcionários públicos, as empresas de comunicação social e outras não sentem alguma responsabilidade pela promoção da educação e da cultura do povo, deixando-o estupidificar. É que é esse o povo que votará no dia 10 de Março.

Boa semana!