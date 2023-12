Chama-se Bowie, tem dois sexos e duas cores. É uma lagosta rara

As lagostas de duas cores são uma em 50 milhões. Esta rara lagosta de duas cores e dois sexos tornou-se uma curiosidade e uma sensação desde que foi capturada este mês na costa do Maine, nos EUA.

Jacob Knowles, um lagosteiro do Maine, lembra que ficou fascinado depois de o seu amigo ter apanhado a invulgar lagosta em meados de Novembro, e começou a apresentar o animal em vídeos nas suas contas do Instagram e do TikTok, que juntas têm mais de 3 milhões de seguidores.

Os fãs na Internet deram ao crustáceo de dois tons o nome de "Bowie", em homenagem a David Bowie, o famoso músico que tinha os dois olhos com cores diferentes

"Esta é a lagosta mais fixe que alguma vez vi", disse Knowles, 30 anos, no primeiro vídeo que partilhou de Bowie. "Nunca vi uma assim; nunca ouvi falar de uma assim". As pessoas ficaram imediatamente intrigadas.

O crustáceo colorido divide-se da cabeça à cauda em metades de vermelho e azul brilhante.

De acordo com o Instituto da Lagosta da Universidade do Maine, as lagostas de duas cores são cerca de uma em 50 milhões. Estas lagostas de dois tons são frequentemente também ginandromorfas - um organismo que tem características masculinas e femininas - com uma cor a apresentar características masculinas e a outra a apresentar características femininas.

Foto Jacob Knowles com Bowie, uma lagosta rara de dois tons e dois sexos, encontrada recentemente ao largo da costa do Maine Jacob Knowles

Os dois sexos e as duas cores da Bowie são anomalias genéticas causadas por mutações no embrião.

"Podem ocorrer separadamente ou em conjunto", explicou Alex Ascher, um biólogo marinho do Woods Hole Oceanographic Institution em Falmouth, Massachusetts. "São duas condições distintas que são ambas raras".

Apesar da carapaça multicolorida de Bowie, se o crustáceo fosse cozinhado, "ficaria vermelho como qualquer outra lagosta", disse Ascher, explicando que as lagostas (e outros crustáceos) têm um pigmento chamado astaxantina nas suas carapaças, que reage ao calor.

As lagostas americanas, em geral, têm uma variedade de cores - incluindo tons de azul, verde, castanho, laranja e vermelho. A cor de uma lagosta é determinada pela genética e pela nutrição.

No caso de Bowie, o lado azul é masculino e o lado vermelho é feminino, disse Knowles, observando que o tamanho e a rigidez das nadadeiras superiores - que são membros abdominais nos crustáceos - são uma indicação do sexo. "Isso é o mais óbvio", assinala Knowles.

Uma lagosta de estimação

A cauda, acrescenta, é outro indicador. Enquanto a cauda de uma fêmea se alarga na parte inferior para conter os ovos, a de um macho afunila-se para dentro. "Pode ver-se claramente que um lado da cauda é de uma fêmea e o outro lado é de um macho", disse Knowles, que é um lagosteiro de quinta geração e pesca desde os sete anos.

Foto A lagosta Bowie Jacob Knowles

Há alguns anos, Knowles começou a partilhar nas redes sociais fragmentos da sua vida e do seu trabalho. Para seu deleite, as pessoas ficaram cativadas. "A indústria da lagosta em geral é muito antiquada e tem tido uma presença bastante reduzida nas redes sociais", afirmou. "Acho que consegui estabelecer uma ligação com as pessoas."

Quando ele chamou os seus seguidores, pedindo sugestões de nomes para a lagosta, as pessoas responderam prontamente. Embora o favorito pessoal de Knowles fosse "50 por cento" - um aceno para o rapper 50 Cent - os usuários do TikTok preferiram a ideia de alguém de chamar o crustáceo de "Bowie". "Havia alguns bons nomes", recorda Knowles sobre as sugestões de nomes.

Os cientistas também tomaram nota da rara descoberta. "Este é o terceiro de que ouvi falar talvez nos últimos 15 a 20 anos", disse Christopher Tudge, professor de biologia da American University que estuda crustáceos há três décadas.

"A natureza está cheia de excepções e coisas estranhas como esta", disse Tudge, acrescentando que a condição de Bowie é "ainda extremamente rara".

Inicialmente, Knowles manteve Bowie numa gaiola temporária no oceano, mas depois de uma tempestade recente, decidiu transferir o crustáceo para um grande tanque na sua garagem "para garantir que a lagosta se mantém viva", disse. "Nesta altura, é quase como uma lagosta de estimação".

"O nosso plano agora é continuar a observá-la e ver se consegue desenvolver ovos", disse Knowles. Os cientistas dizem que isso é altamente improvável - se não impossível. "Com esta lagosta, não vejo funcionalmente como ela seria capaz de se auto-fertilizar", disse Ascher.

Foto A invulgar lagosta encontrada no Maine Jacob Knowles

Os ovos da lagosta fêmea são fertilizados quando um macho perfura o abdómen da fêmea e deposita o seu esperma, explica Ascher. A fêmea pode então carregar o esperma por até dois anos, e ela decide quando fertilizar seus ovos usando o esperma.

Os ovos de Bowie poderiam, em teoria, ser fertilizados com a ajuda de outra lagosta, mas, mesmo que isso acontecesse, Bowie provavelmente ainda os perderia. "Pode ser possível, mas é muito improvável que um ginandromorfo se reproduza com sucesso", conclui o investigador.

Ainda assim, Knowles está animado para ver o que o futuro de Bowie reserva. Ele disse que planeia eventualmente colocar a lagosta num aquário ou de volta à natureza. E, claro, vai continuar a contar a história da lagosta online, para que os fãs possam ficar a par de tudo. "Acho que histórias que têm uma continuação que as pessoas podem seguir são refrescantes", disse Knowles. "Eu sabia que as pessoas iriam achar isto interessante."