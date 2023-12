Director da PJ diz ter meios para investigar corrupção e crimes económicos

Luís Neves considera que os 500 inspectores que desde 2018 reforçaram a PJ vão permitir resolver “a questão do combate à corrupção e à criminalidade económico-financeira”.

O director nacional da Polícia Judiciária (PJ) considerou esta segunda-feira ser "absolutamente fantástico" terem sido recrutados 500 novos inspectores e 150 peritos desde 2018, admitindo que será possível resolver definitivamente a questão da corrupção e criminalidade económico-financeira.

"De 2018 até Fevereiro próximo capacitámos mais de 500 novos inspectores para a instituição. Isto é absolutamente fantástico", declarou Luís Neves, durante a cerimónia das comemorações do Dia Internacional Contra a Corrupção, que decorreu hoje na Póvoa de Varzim, no distrito do Porto.

Segundo o director nacional da PJ, estes novos elementos vão permitir àquela polícia "resolver a questão do combate à corrupção e à criminalidade económico-financeira associada definitivamente", porque antes disso, a PJ tinha pessoas que entravam, de cinco em cinco anos, e queriam ir para as suas terras, o que "dificultava o conhecimento e experiência".

"Hoje, com os meios que estamos a receber, permite que os profissionais se fixem, ali sejam ensinados com a cultura organizacional dos mais velhos, ali ganhem experiência, ali não queiram fugir, porque vão entrar em burnout, porque era ao que se passava".

Durante um discurso de 40 minutos, no Auditório Municipal da Póvoa de Varzim, Luís Neves acrescentou que durante 11 anos a PJ não havia recrutado um único perito.

"Neste momento [desde 2018] já recrutámos 150 peritos e nos próximos cinco anos temos autorização, por uma portaria, para recrutarmos todos os anos mais 50 peritos", disse, referindo que "quase em 80 anos de história nunca a Polícia Judiciária havia recrutado um perito para as áreas de informação que são "essenciais à compreensão e à análise do trabalho" e neste momento recrutaram "16 peritos" nessa área.

Luís Neves sublinhou que o trabalho da Polícia Judiciária é um trabalho em "prol dos Direitos Humanos" e que serve para contribuir para um Portugal "mais igualitário, mais justo", em que todo o cidadão seja tratado de "forma igual, que tenha as mesas oportunidades".

"Estou muito optimista. Hoje o factor motivacional da instituição não é de derrota, não é de descrença, como foi de alguns anos, não é perguntarem quando é que nós acabamos, quando é que nós iremos ser incorporados. Esqueçam lá isso. Hoje estamos mais fortalecidos, estamos mais bem preparados, procuramos o conhecimento, procuramos a academia, procuramos os outros parceiros"

O director nacional da PJ afirmou que embora a PJ esteja mais "fortalecida", vai continuar a ser "humilde e modesta na mesma".

"A Polícia Judiciária, o seu fortalecimento, o seu empoderamento não é nada contra ninguém. É apoiar efectivamente o Ministério Público, é termos a honra de trabalhar com os nossos parceiros e apresentar um resultado à sociedade. É isso que nos move. É sobretudo servir. Fortalecer um país, para termos um país mais equilibrado, mais justo, em que as pessoas tenham orgulho naquilo que fazem".

Luís Neves destacou que a Polícia Judiciária não é Lisboa.

"A PJ é desde Vila Real até às regiões autónomas, onde as condições de trabalho eram deficitárias. Por isso quando nos imputavam, e ainda nos imputam, que tínhamos trabalho atrasado", Luís Neves remete a responsabilidade desses atrasos "à política", mas nunca à PJ. O responsável pela Judiciária afirmou que a instituição tem de "sair da caverna" e continuar o seu caminho.

"Temos de sair da caverna, porque hoje temos capacidade, temos meios, é esse o nosso caminho, é formar a nossa gente. É ombrearmo-nos com os melhores, quando estão da outra parte e é sempre o apoio efectivo ao Ministério Público. Não da palavra da coadjuvação, que isso é um saco muito grande, mas no apoio sério, com conhecimento, atempado, célere, interveniente, é isso que pretendemos".