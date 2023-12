Caso das gémeas

A primeira tentativa, conhecida, de "suborno" do sr. Presidente da República, assumida por um membro do Governo recentemente demitido, fracassou porque esbarrou na coragem da ex-CEO da TAP. Neste caso de um tratamento muito caro de que duas cidadãs luso-brasileiras beneficiaram, eventualmente em situação de favorecimento por cunha do sr. Presidente da República, fica a sensação de que não houve idêntica coragem por parte de nenhum dos actores técnicos envolvidos. Fica, assim, a ideia de que tudo se passou em alinhamento com a estratégia dos actores políticos.

Os portugueses merecem ser esclarecidos, com verdade, de que não houve tratamento especial para estas duas cidadãs. Se tal não acontecer, é muito triste e deprimente.

Fernando Godinho, Tavira

​Porquê só agora?

Enfrentando uma crise política desnecessária e injusta criada pela noção de sentido de Estado assumida pelo primeiro-ministro e que deveria ser seguida por todos quantos ocupam cargos públicos, os portugueses assistem, mais decepcionados do que indignados, à evolução do caso do tratamento médico prestado há já quatro anos às duas gémeas brasileiras transformadas prévia e rapidamente em cidadãs lusas. Caso este que, pelo que tudo indica, poderá gerar outra crise que a nossa democracia terá de solucionar se os visados no suposto envolvimento no processo não conseguirem reverter o clima de forte suspeição que recai sobre eles.

Sendo certo que é grave o período que atravessamos, oficializado a partir de ontem, pior se tornaria com outra perturbação cumulativa, mas isso, na minha opinião, não deve nem pode ser motivo para que se trate com paninhos quentes um assunto que, no limite, poderá levar à demissão do Presidente da República, coisa que a maioria dos portugueses, na qual me incluo, não deseja que suceda, embora reconheça que, tratando-se de uma decisão pessoal, uma eventual antecipação seria uma saída muito digna por uma porta que vai ficando cada dia mais pequena.

Celerino Dias, Viana do Castelo

Mudanças tecnológicas e o envelhecimento

Segundo reputados economistas, o que actualmente mais preocupa a economia laboral nos aspectos relacionados com a economia real são os efeitos que pode ter a nova robótica e a nova inteligência artificial no nível de emprego, e sobre a organização por ocupações desse mesmo emprego. Na verdade, que ocupações e que tipo de emprego vão ser mais procurados? E no que diz respeito ao envelhecimento, basicamente a questão será como adaptar as políticas públicas a sociedades onde o estrato por idades da população é muito diferente relativamente àquele que tínhamos no século passado. Ou seja, hoje temos sociedades a caminharem para o envelhecimento sem o necessário aumento do número de jovens no mercado de trabalho que permita, mais tarde, o equilíbrio intergeracional no asseguramento das prestações sociais.

António Cândido Miguéis, Vila Real

COP28: estamos tramados

Em inglês fica mais dramático: We are doomed! À hora em que escrevo ainda decorriam negociações sobre o que escrever nas conclusões da COP28. Trata-se de negociações sobre o que escrever, não sobre o que fazer! (atenção). Alguém propôs que se escrevesse "abandono dos combustíveis fosseis". Resposta da Arábia Saudita: nem pensar em escrever tal coisa!

Leio noutro local que mais razoavelmente se pode falar em "abandono até 2100" (!?). Daqui a 75 anos. Pois... Pesquisei: o consumo mundial anual de petróleo actualmente é de cerca de 40.000 milhões de barris; as reservas conhecidas de petróleo hoje são de cerca de 1.500.000 milhões de barris. Portanto, daqui a 40 anos, quando já não houver uma pinga de petróleo para vender, os países árabes e outros produtores admitem discutir o abandono dos combustíveis fósseis... Não sei quem é que vai estar na Terra nessa altura para discutir isso. Aconselho todos os leitores do PÚBLICO a lerem com atenção as "conclusões" da COP28. Dá para vislumbrar o futuro.

Fernando Vieira, Lisboa

Sala-Museu Marcello Caetano

Um grupo de alunas da Faculdade de Direito de Lisboa reunidas em RGA querem que a sala-museu Marcello Caetano seja encerrada. 49 anos após o 25 de Abril, a censura de alunas que cursam numa escola de Direito onde a liberdade e a igualdade são caminhos numa sociedade cada vez mais difícil de ser vivenciada desponta. Frequentei a Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa. O livro de Ciência Política que mais gostei de ler foi o do último presidente do Conselho de Ministros do Estado Novo. Acrescento que o meu voto sempre foi de esquerda. Os caminhos da História não podem ser desviados. A sala-museu Marcello Caetano deve continuar. O grupo de alunas proponentes deve estudar. Irá alguma delas ocupar um cargo de decisão no Portugal que se quer democrático?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim