Campeonato em ebulição e decisões na UEFA

Antes de se chegar às definições nas competições europeias que acontecerão para o meio da semana para os principais clubes portugueses, há muito em jogo no campeonato nacional. E, nesta sexta-feira, o Benfica já contribuiu para apimentar a 13.ª jornada ao somar novo empate, desta vez na Luz, contra o Farense.

O resultado pode permitir ao Sporting fugir um pouco mais no topo da classificação e o FC Porto ultrapassar as "águias". Mas para isso, os "leões" terão que superar uma sempre difícil deslocação a Guimarães, enquanto os "dragões" precisarão de superar um Casa Pia que não está a ser o que foi há um ano, mas que regressou aos triunfos na última jornada. E também é preciso lembrar que o FC Porto sobe ao relvado "traumatizado" pela eliminação da Taça da Liga pelo Estoril.

A atravessar um bom momento está o Sp. Braga, que já soma oito jogos sem derrotas e que ficou a um ponto do Benfica, emblema que vai receber na próxima ronda da I Liga. Aqui encontra o calendário e os horários das transmissões televisivas da I Liga e aqui os da II Liga.

Na terça-feira, Benfica e Sp. Braga têm os seus últimos jogos na fase de grupos da Liga dos Campeões. Os "encarnados" vão a Salzburgo tentar alcançar uma aritmética difícil para, pelo menos, chegarem à Liga Europa – precisam de vencer por dois golos. Já os minhotos vão a Nápoles e têm tudo em aberto: podem continuar na Champions, cair para a Liga Europa ou sair das provas da UEFA.

Já o FC Porto, que joga na quarta-feira com o Shakhtar Donetsk tem as contas mais facilitadas: para seguir para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões precisa apenas de empatar ou, como é óbvio, ganhar.

Na quinta-feira é o Sporting que defronta o Sturm Graz, sabendo já que irá disputar o play-off de acesso à fase seguinte da Liga Europa. Aqui encontra o calendário da Liga dos Campeões e aqui o da Liga Europa.

Nos principais campeonatos europeus, o jogo grande da Premier League é já neste sábado, quando o Aston Villa, surpreendente terceiro classificado, defronta o Arsenal, líder da classificação. No dia seguinte, a Roma de Mourinho defronta a Fiorentina, num embate entre quinto e sexto da classificação. E, também no domingo, o Barcelona recebe o surpreendente Girona sabendo que mesmo que vença não vai tirar os catalães do segundo lugar da tabela.

