Destruir a democracia

Sem querer alimentar as teorias de conspiração, a quem interessa levantar o caso das gémeas brasileiras passado em 2019? Tal como tantos outros casos e casinhos que surgiram a público anos ou muitos meses depois dos factos passados com ministros e secretários do Governo, autarcas e outras personalidades públicas? Muitas vezes depois de condenados na praça pública, vai-se ver e não há caso, ou nem é relevante. Não quero com isto dizer que não seja importante a denúncia destas situações. Em democracia temos de saber quais as nossas responsabilidades, as de políticos e cidadãos em geral. O que me espanta é que depois de uma maioria absoluta ganha pelo PS (mesmo com todos os erros de casting que teve e alimentou) a oposição se tenha dedicado a escavar tudo o que a pudesse minar. Desculpem, mas vejam, depois de ter derrubado o Governo, agora cabe atacar a figura seguinte, o Presidente da República.

Uma deputada do Chega afirmou há pouco tempo que deviam trabalhar dentro do sistema para depois o destruir (as palavras foram mais ou menos estas). Isto tem sido corrente em diversos outros países, onde a extrema-direita tem vindo a conseguir resultados. Aproveitar a democracia e as suas liberdades para a destruir. Os jornais e os media em geral têm alimentado estes casos e explorado ao máximo, os de referência, primeiro, num sentido cívico de informação correcta; outros, por interesses obscuros. Ao serviço de quem? Leiam o Pacheco Pereira, que tem dado pistas relevantes. Uma voz que não se contém nestas denúncias.

Heitor Ribeiro, Massamá

Aeroporto em Alcochete?

A comissão técnica independente propõe a opção Alcochete por dar mais garantias de futuro e ter menos constrangimentos ambientais e outros. Ora, a ANA — Aeroportos de Portugal, privatizada pelo Governo PSD-CDS de Passos Coelho à francesa Vinci em 2013, defende a opção aeroporto de Lisboa e, em complemento, um aeroporto no Montijo. A razão para esta opção prende-se exclusivamente com os menores investimentos exigidos a curto prazo relativamente a Alcochete. Esta solução permite maiores rendimentos aos accionistas da empresa. O PSD de Montenegro diz que criou uma comissão para analisar a escolha da comissão técnica independente. A criação desta comissão do PSD terá em vista a futura escolha do Montijo. José Luís Arnaut, ex-dirigente do PSD e presidente do conselho da administração da ANA, veio a público defender esta opção. Este é o resultado da privatização de uma empresa que dava grandes rendimentos ao Estado e em que agora esses rendimentos vão para os accionistas da ANA/VINCI, em detrimento dos interesses nacionais. Aqui se vê o patriotismo do PSD, ou não será?

Mário Pires Miguel, Reboleira

Montenegro, não, obrigado!

Há tempos, no congresso de Almada, Luís Montenegro prometeu que, se ganhasse as eleições, aumentaria as pensões de reforma para 820 euros. No dia seguinte emendou-se a mão porque o aumento era só para alguns. Mentiram, como de costume. Montenegro foi presidente do grupo parlamentar do PSD durante a vigência do pior Governo que Portugal teve depois do 25 de Abril, na altura chefiado por Passos Coelho. Ainda que tenha afirmado que as pessoas estavam mal, mas o país estava melhor, ficará sempre ligado a um grupo de políticos que, para ir para o governo, prometeu, prometeu, mas fez tudo ao contrário do prometido.

Vai ser muito difícil fazer esquecer o período negro que foi o do Governo de Passos Coelho, e Luís Montenegro, por muito que o tente, não o conseguirá fazer. A destruição do SNS, desviando fundos do público para o privado, do ensino público, subsidiando colégios e externatos privados com o dinheiro da escola pública, que está a cair de podre, a desgraça levada a cabo pelos bancos sobre inúmeras famílias, por causa do crédito à habitação.

Estes e muitos outros factos, como o roubo de dois meses de salários aos funcionários públicos, aos reformados e pensionistas, a tentativa de desviar 600 milhões do sistema de pensões público da Segurança Social, a tentativa de aumentar os descontos para a Segurança Social dos trabalhadores por conta de outrem de 11% para 18% e baixar a mesma diferença às empresas, etc., são difíceis de esquecer.

Fernando Ribeiro, Porto